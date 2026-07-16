Alerta en Nueva York antes de la final del Mundial: Humo de incendios en Canadá amenaza la calidad del aire

Los incendios forestales de Canadá afectan Nueva York y zonas cercanas de Nueva Jersey, donde se disputará la final del Mundial 2026. Las autoridades recomendaron tomar precauciones y distribuyen mascarillas debido al deterioro de la calidad del aire.

A pocos días de la final del Mundial 2026, la región de Nueva York y Nueva Jersey enfrenta un problema inesperado. El humo proveniente de los incendios forestales en Canadá provocó un fuerte deterioro de la calidad del aire y llevó a las autoridades a emitir alertas sanitarias.

En Nueva York, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el cielo apareció con tonos anaranjados y un intenso olor a humo, mientras que el alcalde Zohran Mamdani advirtió que la contaminación alcanzó niveles que pueden afectar a toda la población, no solo a los grupos de riesgo.

Ante esta situación, la ciudad comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de policía y cuarteles de bomberos, al tiempo que recomendó reducir las actividades al aire libre.

La preocupación también alcanza a la final del Mundial, que se jugará en Nueva Jersey y reunirá a decenas de miles de espectadores. El especialista Dan Westervelt advirtió que la nube de humo podría intensificarse en los próximos días, por lo que el seguimiento de las condiciones meteorológicas será clave antes del encuentro.

El humo es consecuencia de cientos de incendios activos en Canadá, donde permanecen más de 850 focos, muchos de ellos fuera de control. La contaminación ya provocó alertas en varios estados del norte de Estados Unidos y obligó a suspender actividades al aire libre en algunas ciudades.

Con la mirada del mundo puesta en la final del Mundial, la evolución de la calidad del aire se convirtió en un factor que también será seguido de cerca en la previa del partido más importante del torneo.

Agencia NA