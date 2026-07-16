Narcomenudeo: La condenaron a seis años y dos meses de prisión

En un Juicio Abreviado, Mariana Luna Llanos fue condenada a la pena de seis años y dos meses de prisión.

Es por resultar autora material y penalmente responsable de los delitos de “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser valerse de un menor de edad, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lesiones graves, y lesiones leves, en concurso real”, por hechos ocurridos en la ciudad de Perico.

El veredicto fue dado a conocer ayer 15 de julio de 2026, por el juez Dr. Pablo Pullen Llermanos; con secretaría a cargo del Dr. Alejandro Castagna.

En la sentencia, el magistrado además ordenó el ingreso de Mariana Luna Llanos en carácter de condenada al Servicio Penitenciario de la Provincia, y su sometimiento al régimen de progresividad penal. Asimismo, se declaró la reincidencia de la condenada.

Del mismo modo, se ordenó el comiso y destrucción de la sustancia ilícita secuestrada, así como la de todos los elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión del delito de condena, o el de comercialización de estupefacientes, así como el comiso del dinero y de los demás elementos lícitos que resultaron secuestrados, conforme actas de secuestro obrantes en cada uno de los legajos, para ser utilizado en la lucha contra el narcomenudeo.

Juicio Abreviado

La acusada fue juzgada y condenada mediante un Juicio Abreviado, al hacer lugar el juez penal al acuerdo arribado por el representante del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Gonzalo Puig; la acusada y su abogada defensora Dra. Natalia López, del Ministerio Público de la Defensa; en los términos previstos en el Art. 411 del Código Procesal Penal de la Provincia.

Los hechos

Según la requisitoria fiscal, Mariana Luna Llanos llegó a juicio por cuatro hechos situados en Perico. El primero ocurrió el 17 de enero de 2026, alrededor de las 18:47, durante un allanamiento realizado en un inmueble de aquella ciudad, donde se secuestraron sustancias estupefacientes fraccionadas para su comercialización, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a esa actividad. Asimismo, se le atribuyó haber entregado parte de las sustancias a su sobrino de 16 años para que la comercializara.

El segundo hecho tuvo lugar el 14 de agosto de 2025, aproximadamente a las 17:30 horas, durante otro allanamiento efectuado en los domicilios donde residía la imputada. En esa oportunidad, la Fiscalía sostuvo que fueron halladas sustancias estupefacientes ya fraccionadas para su venta, además de elementos de corte, fraccionamiento, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos relacionados con la presunta actividad de comercialización.

El tercer hecho ocurrió el 4 de noviembre de 2025, alrededor de las 00:30 horas, en el centro de la ciudad de Perico, cuando, de acuerdo con la acusación, Mariana Luna Llanos y un menor de edad interceptaron a una persona que caminaba por la vía pública y la agredieron con armas blancas y golpes, ocasionándole múltiples lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su vida, tras lo cual se dieron a la fuga.

El cuarto hecho sucedió el 12 de enero de 2026, aproximadamente a las 04 horas, en un domicilio de Perico, donde, según la requisitoria fiscal, el sobrino menor de edad de la acusada golpeó a otra víctima con una barra de hierro y, posteriormente, Mariana Luna Llanos la atacó con un cuchillo tipo carnicero, provocándole diversas heridas cortantes y lesiones cuya curación e inhabilitación demandaron menos de treinta días.