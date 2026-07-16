Sabores del Mundo: 14 colectividades celebran la diversidad en el Cabildo de Jujuy

Una nueva edición de Sabores del Mundo llega al Cabildo este sábado 18 de julio. Gastronomía, música y tradiciones de 14 países, con entrada libre y gratuita.

Sabores del Mundo, el encuentro de colectividades extranjeras, regresa al Cabildo de Jujuy este sábado 18 de julio, de 12 a 20 horas, en la Plaza de las Batallas. Catorce países compartirán su gastronomía, su música y sus tradiciones en una jornada con entrada libre y gratuita para toda la familia.

Armenia; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Corea; India; Italia; Japón; México; Paraguay; Perú; Rusia y Venezuela serán los países representados en esta edición de Sabores del Mundo. Cada colectividad ofrecerá sus platos típicos y compartirá sus costumbres, en un recorrido que invita a viajar por el mundo sin salir de Jujuy: desde los sabores andinos y latinoamericanos hasta las cocinas de Europa y Asia, en un mismo paseo por el corazón histórico de la capital.

A la propuesta gastronómica se sumarán música y expresiones culturales de las distintas comunidades, en un ambiente pensado para disfrutar en familia durante toda la tarde en el Cabildo de Jujuy.

Un encuentro de Sabores del Mundo que crece edición tras edición

La cita ya es un clásico del calendario multicultural jujeño. El Cabildo fue sede del encuentro en noviembre de 2025, cuando la propuesta —organizada por la Asociación de Colectividades Extranjeras en Jujuy, presidida por Ana Aja Gual— alcanzó su octava edición con la participación de más de una decena de países.

Edición tras edición, los sabores del mundo convocan a más vecinos y visitantes, y consolidan al encuentro como un espacio de integración entre las comunidades que forman parte de la identidad jujeña.

Entrada libre: día, hora y lugar

La jornada se desarrollará el sábado 18 de julio, de 12 a 20 horas, en la Plaza de las Batallas, en el Cabildo de Jujuy, con entrada libre y gratuita. Quienes quieran seguir descubriendo propuestas culturales pueden consultar toda la agenda de Cultura y Turismo de Jujuy.