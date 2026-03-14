Alerta amarilla por tormentas en Jujuy y siete provincias además lluvias en la Patagonia

La advertencia del SMN rige para distintos sectores del centro, norte y sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la mayor parte de la provincia de Córdoba este sábado 14 de marzo. La misma advertencia rige para sectores de las provincias de Jujuy, San Luis, Santa Fe, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y casi la totalidad de la provincia de Tucumán.

«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden excederse de manera puntual», informó el SMN.

Cabe señalar que las provincias de Salta y Tucumán se vieron afectadas en los últimos días por un grave temporal de lluvia, que obligó a la evacuación de vecinos. En tanto, rige una alerta amarilla y naranja por lluvias en el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Qué dijo el meteorólogo Marcelo Madelón

Advirtió que durante el fin de semana se registrarán tormentas en distintas regiones del país, especialmente en el centro y norte; mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires las condiciones se mantendrán más estables y con temperaturas elevadas.

En diálogo con Cadena 3, el especialista explicó que las precipitaciones comenzaron a desarrollarse en varias provincias desde el viernes. «Tenemos tormentas que comienzan en todo lo que es Mendoza, San Luis, La Pampa y Córdoba», señaló Madelón.

Según indicó, el sistema de inestabilidad se desplazará hacia el norte durante el sábado. «Las tormentas se trasladan a Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y nuevamente Córdoba», precisó.

El meteorólogo explicó que estas precipitaciones provocarán un descenso de temperatura en las zonas afectadas. «Eso va a producir un marcado descenso de temperatura en aquellos lugares donde ocurran estas tormentas», afirmó.

En contraste, el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires es diferente. «En lugares como Capital Federal prácticamente no va a pasar nada, por eso la máxima mañana sábado estaría en 28 grados», sostuvo.

Madelón también advirtió sobre condiciones climáticas adversas en la Patagonia. «Hay una alerta meteorológica en la zona andina de la Patagonia por intensas lluvias», indicó.

En ese sentido, detalló que el nivel de alerta es elevado en algunas áreas. «La alerta para el oeste de Río Negro y también para el oeste de Chubut y Neuquén es de color naranja porque las lluvias van a ser muy abundantes y se van a prolongar», explicó.

Respecto a los próximos días, anticipó un aumento de temperatura en el centro del país. «El domingo y el lunes va a hacer mucho calor, con máximas que pueden superar los 32 grados», dijo.

Finalmente, señaló que las condiciones podrían cambiar a comienzos de la próxima semana. «Hay que esperar que el martes rote el viento al sur y tengamos tormentas y chaparrones, al igual que en Córdoba», concluyó.

(Cadena3)