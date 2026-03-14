Trump aseguró que lanzó contra Irán «uno de los bombardeos más poderosos de la historia» de Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció un fuerte golpe a Irán, en lo que llamó «uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio» y destruyó todos los objetivos militares en la isla de Kharg, «la joya de la corona» iraní.

El mandatario norteamericano publicó un mensaje en la red Truth, en el que explicó el operativo: «Hace momentos, bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio, y destruyó totalmente todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla Kharg».

«Nuestras armas son las más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido, pero, por razones de decencia, he elegido NO acabar con la infraestructura petrolera en la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otra persona, hace algo para interferir con el paso libre y seguro de los buques a través del Estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión», agregó Trump en su mensaje.

«Durante mi Primer Período, y actualmente, reconstruí nuestras Fuerzas Armadas en la Fuerza Más Letal, Poderosa y Efectiva, con mucho, en cualquier parte del mundo. Irán NO tiene capacidad para defender nada de lo que queremos atacar», sostuvo, y subrayó: «¡No hay nada que puedan hacer al respecto! ¡Irán NUNCA tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, Oriente Medio o, para el caso, al mundo! El ejército de Irán, y todos los demás involucrados en este régimen terrorista, sería prudente dejar las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho! Gracias por su atención a este asunto».

Minutos más tarde, publicó otro mensaje en el que señaló: «Irán tenía planes de apoderarse de todo el Medio Oriente y destruir por completo a Israel. ¡AL IGUAL QUE EL PROPIO IRÁN, ESOS PLANES AHORA ESTÁN MUERTOS!».

Por qué es clave la isla de Kharg para Irán, atacada por Trump

La isla de Kharg Island, una pequeña franja de tierra cubierta de matorrales en el norte del Golfo Pérsico, se convirtió en un punto estratégico clave dentro de la guerra en Medio Oriente. Analistas internacionales habían advertido que cualquier intento de tomar el control de este territorio implicaría una fuerte escalada del conflicto.

La isla se encuentra a unos 30 kilómetros de la costa iraní y cumple un papel central en la economía energética del país. Según un informe del banco de inversión J.P. Morgan, alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán salen desde esa terminal.

Además, el territorio tiene una escala relativamente pequeña -aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan-, pero su peso estratégico es enorme porque concentra gran parte de la infraestructura de carga y almacenamiento del crudo iraní.

De acuerdo a lo que habían anticipado los especialistas, cualquier ataque o intento de control sobre la isla tendría consecuencias inmediatas para el mercado energético global. «Un ataque directo detendría inmediatamente la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, lo que probablemente desencadenaría severas represalias en el Estrecho de Ormuz o contra la infraestructura energética regional», señaló el informe de J.P. Morgan.

El Estrecho de Ormuz es uno de los principales corredores marítimos del mundo para el transporte de petróleo, por lo que un conflicto abierto en esa zona podría impactar rápidamente en los precios internacionales de la energía y en el abastecimiento global de crudo.

«Estamos destruyendo por completo el régimen de Irán»

Más temprano, había compartido otro mensaje en la misma línea, prometiendo un triunfo de Estados Unidos en la guerra en Medio Oriente. «Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de todas las maneras posibles; sin embargo, si leyeran el fracasado New York Times, pensarían erróneamente que no estamos ganando», enfatizó el mandatario republicano en su mensaje.

Según detalló, «la Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra».

El jefe de la Casa Blanca resaltó además que Estados Unidos cuenta con «una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra» para imponerse en el conflicto.

«Observen lo que les sucede hoy a estos desquiciados criminales. Han estado matando a personas inocentes en todo el mundo durante 47 años, y ahora yo, como el 47.º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando», afirmó.

Para cerrar su mensaje en la red social Truth, Trump agregó: «¡Qué gran honor es hacerlo! Gracias por su atención a este asunto».

La perspectiva desde la Casa Blanca y la resistencia que promete Mojtaba Jamenei

Previo a esas palabras, el mandatario había descrito el avance militar como «muy rápido», a pesar de las complicaciones surgidas por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. «Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables», aseguró desde la Casa Blanca, y sumó: «Realmente son una nación de terror y odio, y están pagando un alto precio en este momento».

El jueves, el recién designado líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se pronunció públicamente por primera vez, asegurando que continuará la confrontación, ampliará la presión sobre los países árabes del golfo Pérsico y abrirá «otros frentes» en un conflicto que ya afecta la energía, la economía global y el transporte internacional.»

Un presentador de la televisión estatal leyó un comunicado en el que Jamenei afirmó que llevaba consigo un «archivo de venganza». No apareció frente a cámara y permanece fuera de la vista pública desde que su padre y su esposa fallecieron durante la ofensiva inicial, episodio en el que él también resultó herido, según un embajador iraní.

(iprofesional)