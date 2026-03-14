La UATRE se manifestó en ExpoAgro en reclamo de urgente recomposición salarial y contra el impacto de la reforma laboral

Ante la falta de avances en las negociaciones paritarias del peón rural, representantes de los trabajadores rurales de nuestra provincia junto a delegados de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) de todo el país se autoconvocaron para reclamar por mejores salarios en el último día de la muestra ExpoAgrorealizada está semana en San Nicolás (Buenos Aires).

“A partir de la entrada en vigencia de la reforma laboral, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), órgano que regulaba las negociaciones paritarias, perdió atribuciones”, señaló el delegado de la UATRE Jujuy, Alfredo Yusgra.

En este nuevo contexto, “hubo varias reuniones de negociación paritaria entre las partes -empresarios y representantes de los trabajadores – para acercar posiciones respecto de las remuneraciones del peón general a nivel nacional. Pero tras cuatro encuentros, no se logró acuerdo alguno”, se quejó.

“El último incremento acordado fue en diciembre de 2025 y, desde entonces, no se registró ninguna actualización. Ahora, los trabajadores piden una recomposición salarial de $70.000 que compense la inflación acumulada en los primeros meses del año y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores rurales. Según datos oficiales del INDEC, la inflación fue del 2,9% en enero y del 2,9% en febrero”, explicó.

También reveló “La oferta presentada por el sector empresario contempla un aumento recién a partir de marzo y distribuido en tres tramos, sin reconocer retroactivamente los meses de enero y febrero”.

De aceptarse esta propuesta, “los peones rurales deberían absorber íntegramente el deterioro salarial provocado por la inflación de los primeros meses de 2026”, advirtió.

Fuerte contradicción

La manifestación se llevó adelante mientras en la muestra agroindustrial se exhibían los últimos avances tecnológicos del sector.

Desde el gremio señalaron la fuerte contradicción entre el crecimiento del negocio agropecuario y la realidad de quienes trabajan todos los días en el campo.

“Mientras en Expoagro se muestran tractores de última generación, los peones que hacen funcionar el campo siguen sin actualización salarial desde diciembre”, expresaron desde la organización.

“El campo gana millones y al trabajador rural le quieren ofrecer menos de mil pesos por día’, se alertó.