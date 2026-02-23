Alerta amarilla por tormentas con granizo en Jujuy y otras 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias por fuertes precipitaciones para este lunes en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este lunes.

El aviso es para regiones de las provincias de Jujuy, Buenos Aires, incluido el AMBA; Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

El SMN indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.