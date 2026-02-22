Traspié de Gimnasia en San Martín: Chacarita le ganó 3 a 1

Gimnasia y Esgrima de Jujuy tropezó en su visita a Chacarita en San Martín por 3 a 1, en el marco de la segunda fecha de la Primera Nacional – Zona B.

Los goles fueron marcados por Maximiliano Meléndez a los 12′, Juan Barbieri a los 53′ y Francisco Cristaldo a los 83´para el local, mientras que Abel Argañaraz descontó para el “Lobo” a los 85´.

Con este resultado, Gimnasia se ubica en la mitad de la tabla de su zona y la próxima fecha recibirá a Quilmes.

El Funebrero tuvo un arranque de torneo bravo y salió airoso en dos presentaciones. Tras empatar con San Martín de San Juan, el equipo de Matías Modolo ahora bajó al Lobo por 3 a 1. Chacarita le ganó bien a Gimnasia de Jujuy y se ilusiona desde temprano.

Los del noroeste argentino llegaron a San Martín con los pergaminos de un debut triunfal frente a Midland. Sin embargo, poco duró esa alegría. A los 12 minutos del período inicial, el Tricolor ya estaba arriba en el score.

Mario Sanabria y Juan Cuevas triangularon muy bien por izquierda y descargaron con Maximiliano Meléndez. El canterano de Chacarita enganchó ante la marca de Guillermo Cosaro y remató. La pelota dio en ambos palos e ingresó en la cueva de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Síntesis:

Chacarita 3: Enrique Bologna; Milton Leyendeker, Julián Velázquez, Nicolás Pantaleone y Brian Calderara; Maximiliano Meléndez, Tomás Pérez y Juan Ezequiel Cuevas; Álvaro Cuello, Juan Barbieri y Mario Sanabria. DT: Matías Módolo.

Gimnasia de Jujuy 1: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Francisco Maidana, Hugo Soria, Maximiliano Casa y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez. DT: Hernán Pellerano.

Goles: Maximiliano Meléndez (12´), Juan Barbieri (53´) y Francisco Cristaldo (83) y Abel Argañaraz (85’).

Amonestados: Tomás Pérez, Mario Sanabria y Julián Velázquez.

Amonestados: Maximiliano Casa y Nicolás Dematei.

Cambios:

Chacarita: Lisandro Montenegro por Maximiliano Meléndez, Miguel Meallo por Juan Cuevas, Nicolás Chávez por Brian Calderara, Francisco Cristaldo por Mario Sanabria y Favio Cabral por Juan Barbieri.

Gimnasia: David Gallardo por Hugo Soria, Claudio Pombo por Francisco Molina, Abel Argañaraz por Maximiliano Casa, Federico Paradela por Francisco Maidana y Octavio Bianchi por Mauro Cachi.

Árbitro: Juan Pablo Loustau