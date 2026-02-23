Luisana Lopilato filmará una película con Damián Szifron

La primicia la compartió la propia actriz en Por el mundo.

La actriz Luisana Lopilato sorprendió al anunciar su próximo proyecto cinematográfico: una película con el aclamado director argentino Damián Szifron, creador de éxitos como Los Simuladores y Relatos Salvajes.

La esposa de Michael Bublé confirmó la noticia durante una charla con Marley, durante su participación en Por el mundo (Telefe), según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Con los paisajes nevados de fondo, los hermanos Luisana y Dario Lopilato enfrentaron una aventura con el conductor en las aerosillas de Colorado, Estados Unidos. Fue allí cuando Marley indagó en la vida profesional de la actriz.

“¿Se puede decir la próxima película que vas a hacer?”, le preguntó a la ex Casados con Hijos. “Voy a hacer una peli con Damián Szifron. No sé si se puede decir igual”, reveló entre risas.

A pesar de que no sabía si podía dar a conocer la información, la actriz detalló que las grabaciones arrancarían en los meses de abril, mayo y junio de 2026, por lo que se espera que el producto final se estrene a fin de año o a principios de 2027. #AgenciaNA