Agua Potable de Jujuy y el municipio de Perico finalizaron una histórica obra de red cloacal

La obra es el resultado de un exitoso convenio de colaboración que permitió para dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad.

Tras meses de trabajo conjunto entre Agua Potable de Jujuy y la Municipalidad de Perico, concluyeron las obras de la nueva red cloacal que transformará la sanidad y calidad de vida de decenas de familias periqueñas.

En un encuentro celebrado en la sede central de la empresa, el presidente de Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García, recibió al intendente de Perico, Rolando Pascual Ficoseco, acompañado por un grupo de vecinos de los barrios Nuevo Perico y Norte Argentino. Durante la reunión, los residentes expresaron su sincero agradecimiento por la finalización de la red cloacal y pronta a inaugurar.

Convenio de colaboración exitoso

La obra es el resultado de un exitoso convenio de colaboración mutua entre Agua Potable de Jujuy y el Municipio de Perico, mediante el cual ambos organismos sumaron recursos y esfuerzos para dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad.

Al respecto, el titular de Agua Potable de Jujuy destacó la iniciativa comunitaria y el respaldo provincial. «Resalto el apoyo constante del Municipio y, fundamentalmente, el compromiso de los vecinos. Esta obra tampoco habría sido posible sin las directivas del gobernador Carlos Sadir, quien nos marca el camino de trabajar día a día para mejorar la calidad de vida de todos los jujeños. Somos instrumentos intermedios al servicio de la comunidad», expresó García.

Por su parte, Ficoseco manifestó su satisfacción por la concreción del proyecto. «Estamos muy contentos de haber iniciado y finalizado una obra que los vecinos periqueños necesitaban con tanta urgencia. Vamos a seguir trabajando sin descanso para que cada vez más familias de Perico tengan el acceso a los servicios básicos y la calidad de vida que se merecen», afirmó el jefe municipal.

Trabajo articulado para el desarrollo urbano

Para la ejecución de los trabajos, que se desarrollaron en un plazo de 120 días en campo, se estableció una clara distribución de aportes:

– Agua Potable de Jujuy: aportó maquinaria pesada (equipo retroexcavador), la provisión de materiales para la construcción de bocas de registro y la asistencia técnica constante durante todo el proceso constructivo.

– Municipalidad de Perico: tuvo a su cargo el relevamiento dominial y poblacional, la coordinación técnica en campo, la provisión del material de asiento y protección (550 m³ de ripio seleccionado), la construcción de bocas de registro, la instalación de la tubería PVC cloacal y la posterior limpieza y reposición de calzadas.

Con el completamiento de la red finalizado, la obra se encuentra a punto de ser inaugurada formalmente, marcando un hito en la infraestructura sanitaria y la salud pública de la ciudad de Perico.