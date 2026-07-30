Concluyó la convocatoria pública para cubrir puestos especializados en gestión minera e información geológica

Se determinó la cobertura de un puesto de “Especialista en Formulación de Proyectos de Gestión Minera Sostenible” y u puesto de “Especialista en Gestión Institucional y Privada de Información Geológica”.

La Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos, a través de la Coordinación Ejecutiva del Ministerio de Hacienda, informa que finalizó el proceso de evaluación correspondiente a la Convocatoria Pública para cubrir los puestos de un “Especialista en Formulación de Proyectos de Gestión Minera Sostenible” y un “Especialista en Gestión Institucional y Privada de Información Geológica” , financiado por el Banco Mundial mediante Donación BIRF NoTF- C8844 para el “Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la creación de Empleo”.

Conforme a los criterios establecidos en los Términos de Referencia de Contratación, y aplicando la normativa del Banco Mundial para la obtención de servicios de consultoría, se comunica que resultaron seleccionados:

-Diana Carolina Sánchez para “Especialista en Formulación de Proyectos de Gestión Minera Sostenible”

– Miguel Mauricio Soler para “Especialista en Gestión Institucional y Privada de Información Geológica”

La evaluación consideró antecedentes académicos, experiencia profesional y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.