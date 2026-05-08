Agua Potable de Jujuy y el Concejo Deliberante coordinan asistencia para barrios de la Capital

Autoridades de Agua Potable de Jujuy y concejales capitalinos relevaron cuatro asentamientos para optimizar el acceso al servicio mediante grifos comunitarios.

En el marco de un plan de acompañamiento territorial, autoridades de la empresa Agua Potable de Jujuy y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy realizaron un relevamiento conjunto en cuatro asentamientos de la ciudad para evaluar y optimizar el acceso al servicio de agua mediante grifos comunitarios.

La recorrida, impulsada por presidente del bloque de concejales de la UCR, Néstor Barrios, contó con la participación del Vocal Técnico de la empresa, Luis Jure, y el responsable de Obras por Administración, Sergio Weibel. El objetivo central fue escuchar de primera mano las necesidades de las familias que, por su situación dominial, aún no cuentan con conexiones domiciliarias formales.

Los sectores visitados fueron los barrios Belgrano, Los Molinos, Los Huaicos (Geronimo Carrillo) y 3 de Agosto. Durante el encuentro, se supervisó el estado de los grifos comunitarios existentes y se analizó la factibilidad de nuevas asistencias.

Agua Potable y Concejo Deliberante en territorio

Al respecto, Jure destacó que “la política del Directorio es clara: garantizar que el agua llegue a cada punto de la provincia. Es un servicio vital que define la calidad de vida de los jujeños, por lo que tomamos cada pedido con la importancia que merece para dar soluciones técnicas efectivas”. Asimismo, agradeció la gestión del concejal Barrios por actuar como nexo directo con los vecinos.

Por su parte, el edil capitalino resaltó el trabajo de su equipo de asesores en el territorio: “Desde el Concejo Deliberante venimos trabajando con cada asentamiento, gestionando las necesidades de los vecinos ante organismos provinciales y nacionales. En este caso, la articulación con Agua Potable es fundamental para brindar respuestas concretas a sectores que aún están en proceso de regularización”.

Tras la visita, ambas instituciones se comprometieron a elaborar una agenda de trabajo conjunta para dar respuestas positivas a cada situación particular, reafirmando el compromiso del Estado de no dejar de lado a ninguna familia y priorizar el acceso al recurso hídrico.