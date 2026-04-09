Agostini: “El Gobierno de Jujuy siempre trabaja con medidas de contención del gasto y el equilibrio fiscal”

La diputada provincial María Teresa Agostini, defendió en la Legislatura las medidas adoptadas por el Ejecutivo para la contención del gasto público y, en este escenario, hizo alusión a la caída de recursos nacionales, advirtiendo su impacto en las finanzas de Jujuy.

En el marco de la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la legisladora del Frente Jujuy Crece, sostuvo que el Decreto Acuerdo N° 5084 del Poder Ejecutivo “no constituye una medida aislada” y que se inscribe “en una política sostenida de contención del gasto implementada desde años anteriores”.

Durante su intervención, recordó que disposiciones similares ya fueron adoptadas mediante los decretos N° 4116/2021, 101/2023, 1166/2024 y 2699/2025, en el contexto de medidas iniciadas durante la pandemia y mantenidas en el tiempo como parte de la estrategia fiscal de la provincia.

Al respecto, resaltó que Jujuy “sostiene una política de equilibrio fiscal basada en la administración responsable de los recursos públicos” y destacó que “no se han registrado despidos ni recortes en áreas sensibles como salud”.

En cuanto al congelamiento de la planta de personal -vigente desde 2021- indicó que “contempla excepciones para sectores esenciales”.

En materia de obra pública, ponderó “la reactivación de proyectos que habían quedado paralizados”, entre ellos “la Ruta Nacional 34, actualmente financiada con recursos provinciales” y además recalcó “la ejecución de obras de pavimento en más de 110 kilómetros de rutas con fondos propios”.

Asimismo, hizo especial referencia a medidas de alivio fiscal y el impulso a un proyecto de promoción de grandes inversiones.

Al referirse al marco económico, Agostini advirtió en términos reales sobre la caída de la recaudación nacional y su impacto directo en las arcas provinciales. “En marzo la recaudación impositiva registró una baja en términos reales del 9,5%, mientras que la coparticipación federal acumula cinco meses consecutivos de descenso, con una retracción del 7,1% en ese período”, precisó.

En otro orden, expuso el desfasaje entre ingresos y gastos, consignando que “mientras la provincia destinó cerca de $150.000 millones al pago de salarios en marzo, los recursos por coparticipación alcanzaron los $ 120.000 millones, lo que generó un déficit de $ 30.000 millones”.

Finalmente, Agostini subrayó que “las medidas de contención del gasto apuntan a sostener la previsibilidad financiera y garantizar una gestión responsable de los recursos públicos”.