La Justicia Federal frena la intervención de Cristina y convalida el reclamo de la Senadora Carolina Moisés

El fallo de la Justicia Federal que dispone la intervención del PJ de Jujuy y favorece a la lista “Generación Valiente” de Carolina Moisés y Carlos De Aparici, desarticula la estrategia de expulsiones y postergaciones arbitrarias de elecciones internas impuesta desde Buenos Aires.

Con el respaldo de intendentes y legisladores, la dirigencia jujeña peronista logra así un triunfo determinante que expone el fracaso de la intervención nacional en su intento de vaciar de democracia al peronismo local.

A cargo de este proceso, el Juez federal Eduardo Hansen designó como interventor, por un plazo de 180 días, a Ricardo Villada, dirigente peronista y ex funcionario del gobernador salteño Gustavo Sáenz con quien Moisés viene articulando acciones para reconfigurar el mapa político del peronismo en el Norte argentino.

La medida judicial es un punto de inflexión, marca un fuerte precedente para los partidos que se encuentran intervenidos por la conducción nacional en manos del kirchnerismo.

“La conduccion del PJ Nacional hoy debe reconsiderar sus decisiones políticas, porque con Jujuy quisieron dar un mensaje claro: si pensás distinto, te castigan. Mi mensaje tambien es claro: no son dueños del peronismo y mucho menos de pensar que pueden pisotearnos, vamos a seguir defendiendo lo que pensamos en todos los ámbitos”, reaccionó Moisés, a poco de conocerse la decisión judicial.

“Por eso solicitamos a la Justicia Federal que garantice nuestros derechos a particicipar y elegir nuestras autoridades partidarias, cosa que debían hacer los Interventores puestos por CFK y boicotearon cada convocatoria a elecciones, suspendieron reiteradamente las internas, hasta llegar a echar del PJ por su capricho a toda la estructura territorial del peronismo en Jujuy”, indicó la senadora.

Moisés detalló que las malas decisiones de la intervención a dedo de CFK en el PJ Jujuy llegaron hasta a “expulsar a quienes legitimados por los votos hoy son concejales, intendentes, diputados provinciales, ignorando nuestra representatividad”. Y agregó: “Tenemos que entender que el peronismo así, basado en la obediencia, está condenado a perder y esto debe ser un ejemplo para cada PJ del país, no nos pueden seguir maltratando, el justicialismo se debe un debate interno abierto y sin la imposición del dedo de unos pocos”.

Para la dirigente peronista, “se abre hoy una nueva oportunidad para los peronistas, hoy logramos que se vayan los interventores de Buenos Aires puestos por La Cámpora, hoy empezamos a recuperar nuestro partido para hacerlo fuerte, para hacerlo ganador, para defender a los jujeños en cada banca que ocupemos, para gobernar Jujuy”.

“Lo vamos a lograr a través del diálogo honesto entre todas las partes, a quienes convoco para trabajar en la propuesta programática, terminando los enfrentamientos absurdos y comenzando una etapa de madurez demostrando a la sociedad jujeña que puede confiar en nosotros», concluyó.