Cultura en 7 días: Agenda de actividades culturales en Jujuy del 9 al 15 de abril

Se trata de una semana que articula propuestas culturales, formativas y celebraciones populares en todo Jujuy.

La agenda cultural en Jujuy del 9 al 15 de abril reúne actividades en toda la provincia con propuestas de música, teatro, ferias, talleres y celebraciones para distintos públicos.

Agenda de actividades culturales

Durante esta semana, la programación se despliega con una oferta diversa que incluye espectáculos en vivo, instancias de formación artística y eventos comunitarios en múltiples localidades, consolidando un recorrido cultural que atraviesa todo el territorio jujeño.

Jueves 9 de abril

San Salvador de Jujuy propone un homenaje a la escritora Libertad Demitrópulos a las 18:00 horas en el Centro Cultural C.A.J.A (Alvear 534), con entrada gratuita. La jornada incluye además un taller de música y juegos destinado a niños de 6 a 12 años, a cargo del profesor Carlos Mamani, de 16:00 a 18:00 horas en Casa Baca, Centro Cultural Mirentxu, en barrio Los Perales. Por la noche, se realizará un taller de canto dictado por Silvia Montiel a las 19:30 horas en el Teatro El Pasillo.

Viernes 10 de abril

Libertador General San Martín será sede de un acto homenaje a Libertad Demitrópulos a las 08:30 horas en la Biblioteca Popular ubicada en avenida Libertad esquina Independencia.

En San Salvador de Jujuy se celebrará el 16º aniversario de la Exposición de Floricultura “La flor más bella”, con actividades culturales, capacitaciones y espacios recreativos de 08:00 a 21:00 horas en avenida 19 de Abril. La agenda nocturna suma el Ciclo de Música de Cámara a las 20:00 horas en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, una Noche Fortinera con grupos en vivo a las 21:00 horas en Güemes 759 y funciones teatrales en el Teatro Mitre y el Teatro El Pasillo entre las 21:00 y las 22:30 horas.

En Humahuaca dará inicio el ciclo internacional de danza-teatro “Neo Escena” a las 20:00 horas en el Espacio Cultural Warkusuy.

Sábado 11 de abril

San Antonio celebrará el 45º aniversario de la Agrupación Gaucha Los Paños con actividades desde las 13:00 hasta las 05:00 horas.

San Pedro de Jujuy será sede de la 2º edición de la Expo Yungas, con emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos desde las 15:00 hasta las 02:00 horas en avenida 25 de Mayo.

En Tilcara se presentará el espectáculo musical “Lavanda vacopleando” a las 18:00 horas en el Patio del Olivo (CApEC).

Humahuaca continuará con el ciclo “Neo Escena” a las 20:00 horas. En paralelo, San Salvador de Jujuy mantendrá activa la Exposición de Floricultura durante toda la jornada, sumando propuestas musicales y teatrales desde las 20:00 horas en distintos espacios culturales.

Volcán celebrará el aniversario del Fortín Gaucho 3 de Abril con actividades tradicionales y música en vivo desde las 12:00 hasta las 05:00 horas.

En Maimará tendrá lugar el 49º Festival del Choclo y el Folclore desde las 20:00 hasta las 05:00 horas en el Tinglado Municipal.

Domingo 12 de abril

Humahuaca presentará la muestra final del ciclo “Neo Escena” de 09:00 a 20:00 horas.

En León se conmemorará el 205º aniversario de la Batalla de León con marcha, actividades culturales y feria gastronómica desde las 08:30 horas.

San Pedro de Jujuy continuará con la Expo Yungas de 15:00 a 22:00 horas, mientras que en Palpalá se realizará un festival solidario a las 16:00 horas en el Patio Criollo del Arrabio.

Maimará seguirá con el Festival del Choclo y el Folclore durante la noche.

Lunes 13 de abril

San Salvador de Jujuy continuará con la Exposición de Floricultura de 08:00 a 21:00 horas. A las 09:00 horas se presentará la obra “Desaparecí, dos veces” en el Teatro Mitre, y por la tarde, de 16:00 a 17:00 horas, se realizará un taller de gimnasia cerebral en Casa Baca.

Martes 14 de abril

En San Salvador de Jujuy se presentará la obra “El vuelo de los pequeños” a las 16:00 horas en el microcine de Ciudad de las Artes.

Miércoles 15 de abril

San Salvador de Jujuy ofrecerá la obra “Más allá del cielo infinito” a las 11:00 horas en el Teatro Mitre. Por la noche, a las 21:00 horas, Pilar Sordo brindará la charla “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres” en el Centro Cultural Martín Fierro.

En Puesto Viejo se celebrará la 26º Fiesta de San Expedito con actividades culturales y feria desde las 20:00 horas.

Una semana que articula propuestas culturales, formativas y celebraciones populares en capital, Quebrada, Valles y Yungas, promoviendo la participación y el acceso a la cultura en toda la provincia.