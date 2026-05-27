Afiliados del ISJ pueden acceder a elementos ortésicos en forma ágil y sin costo

Los elementos son cedidos en comodato por un período de tiempo, establecido según diagnóstico médico y evolución del paciente.

A fin de acompañar a sus afiliados en los procesos de tratamiento y recuperación, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) cuenta con su Banco de Préstamos de Elementos Ortésicos, constituido para brindar soluciones a quienes atraviesan un problema de salud.

Los elementos son cedidos en comodato por un período de tiempo, establecido según diagnóstico médico y evolución del paciente. En este sentido, el beneficiario “puede tener el elemento -cama ortopédica; silla de ruedas standar; muletas; andador; bastón trípode; etc.- hasta que termine su rehabilitación”, de acuerdo a la información dada por la jefa de la División Discapacidad del ISJ, María José Figueroa.

Es importante remarcar que el trámite para acceder a los préstamos se inicia con la presentación de la prescripción del profesional tratante, para luego generar el expedientes con la documentación solicitada en la mesa de entradas de ISJ, en Casa Central o delegaciones, donde se genera el expediente correspondiente.

Firma de garantía

Una vez autorizado, el afiliado puede retirar el elemento ortésico en los depósitos de la Institución, que se ubican en la avenida Almirante Brown de la Capital jujeña y en San Pedro de Jujuy. Los elementos son entregados sin pago de coseguro ni otro concepto.

El Instituto de Seguros de Jujuy reafirma su compromiso de brindar respuestas eficientes, acortar los tiempos de espera y garantizar la accesibilidad universal a las herramientas de salud necesarias para toda la comunidad afiliada.