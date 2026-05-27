La Legislatura y Rutas Alimentarias de Jujuy analizan proyectos para impulsar el turismo provincial

La Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura de Jujuy recibió en el salón Marcos Paz a Lucio López, referente de la Asociación Civil Rutas Alimentarias de Jujuy, quien presentó el trabajo que desarrolla la organización en distintas regiones de la provincia y planteó la necesidad de impulsar acciones conjuntas vinculadas al turismo, el desarrollo económico y el ordenamiento territorial.

Al término del encuentro, la presidenta de la comisión, legisladora Angélica Castillo, señaló que López expuso los alcances del proyecto impulsado por la asociación, las necesidades detectadas y las posibles formas de acompañamiento desde el Poder Legislativo. Indicó que el referente detalló el trabajo que lleva adelante junto a comunidades e instituciones provinciales.

Castillo explicó que actualmente no existe una iniciativa legislativa concreta en tratamiento, dado que el proyecto de Rutas Alimentarias cuenta con declaraciones de interés legislativo desde 2018. Sostuvo que el principal desafío es fortalecer la articulación, la promoción y el trabajo conjunto con municipios y comunidades, aspectos sobre los cuales la comisión expresó su disposición a colaborar. Informó además que quedó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y que López regresará a la Legislatura con planteos más específicos para profundizar el acompañamiento de las gestiones ante el Poder Ejecutivo.

Por su parte, López explicó que desde la Asociación Civil Rutas Alimentarias trabajan desde hace 15 años en iniciativas vinculadas al desarrollo económico y turístico de Jujuy, promoviendo acciones articuladas en todo el territorio provincial y fomentando estándares de calidad para la actividad. Destacó el potencial turístico de la provincia a partir de sus regiones, su historia, sus tradiciones y su cultura, y subrayó la necesidad de consolidar el ordenamiento territorial como herramienta para brindar seguridad jurídica y favorecer el desarrollo de emprendimientos e inversiones.

El referente detalló además que la organización impulsa el programa «Pueblos Turísticos», una propuesta que involucra a municipios y organizaciones para fortalecer el trabajo conjunto con el Estado, y planteó la importancia de conformar mesas de trabajo permanentes en la Legislatura que habiliten la participación de organizaciones no gubernamentales en la elaboración de políticas de Estado.

«Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el respeto a las comunidades originarias, la propiedad privada, la infraestructura y la promoción turística de la provincia», señaló López al valorar positivamente la reunión.