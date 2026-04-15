Sin Di María, Rosario Central le ganó a Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores

En el estadio La Huerta de Asunción, el ´Canalla´ venció al ´Gumarelo´ con gol de Enzo Copetti.

Rosario Central, sin su figura Ángel Di María, venció agónicamente 1-0 a Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América.

En el estadio La Huerta de la capital paraguaya de Asunción, el delantero Enzo Copetti marcó el único gol del partido a los 38 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón es líder del Grupo H con 4 puntos, uno por encima de Universidad Central de Venezuela, rival al que visitará dentro de 15 días en la capital Caracas.

En cuanto al Torneo Apertura, Rosario Central recibirá el próximo domingo desde las 19.15 a Sarmiento de Junín en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, el equipo de Francisco Arce sumó su segunda derrota en este inicio de Copa Libertadores y se úbica en el último lugar del Grupo H donde, dentro de 15 días, recibirá a Independiente del Valle de Ecuador.

En cuanto a lo que al Campeonato de Paraguaya respecta, Libertad visitará el lunes a Rubio Ñú desde las 18.15 en el estadio La Arboleda. (NA)