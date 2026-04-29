Capital: Así será el funcionamiento de los servicios municipales durante el feriado del 1 de mayo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionarán los distintos servicios durante el feriado nacional del 1° de mayo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, se detalló que el Transporte Alternativo operará con Tarifa 2, mientras que el Transporte Urbano prestará servicio habitual el jueves 30 de abril hasta las 22 horas. El viernes 1° de mayo no habrá servicio, retomándose el sábado 2 a partir de las 5 de la mañana. En tanto, el Ascensor Urbano y el Estacionamiento Tarifado permanecerán sin servicio durante toda la jornada.

En este marco, la Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la misma Secretaría, informó que la prestación de los servicios de limpieza y recolección también se verá afectada. Durante el viernes 1° de mayo la recolección de residuos domiciliarios será normal. En tanto no habrá servicio de barrido y limpieza y microbasurales.

Asimismo, desde la empresa LIMSA S.A. se indicó que el jueves 30 de abril no se prestará el servicio en el turno noche, mientras que el viernes 1° de mayo no habrá servicio en los turnos mañana y tarde. La recolección se retomará ese mismo día a partir de las 21 horas.

En Alto Comedero el 1 de mayo no habrá recolección de residuos.

En este sentido, el municipio solicitó la colaboración de los vecinos respetando los días y horarios habituales de recolección, con el objetivo de mantener la higiene urbana. Ante cualquier consulta, se encuentra disponible el teléfono 0388-3131807.

Por su parte, la Dirección de Mercados, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informó que los mercados municipales 6 de Agosto, Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, de Concentración y Abasto y el Paseo de Compras Sarmiento permanecerán cerrados durante todo el 1° de mayo, retomando su actividad habitual el sábado 2 de mayo.

Como excepción, el Paseo de las Flores funcionará con atención normal durante el feriado.

Finalmente, desde la administración de los cementerios municipales se indicó que el Cementerio del Salvador mantendrá su administración abierta de 8 a 13 horas, mientras que el horario de visitas será de 8 a 18 horas.