El “Lobo” vuelve al “23 de Agosto” para enfrentar a San Martín de San Juan

Este sábado, 13 de junio, a horas 20, Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá en el estadio “23 de Agosto” a San Martín de San Juan, en partido correspondiente a la fecha 18 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

El encargado de impartir justicia será Fabrizio Llobet, quien estará acompañado por Iván Núñez, asistente 1; Manuel Sánchez, asistente 2; y el cuarto árbitro, Lucas Rodríguez.

Este partido es significativo para Gimnasia, ya que se reencontrará con su gente luego de 4 cotejos fuera de casa.

El “Lobo” es protagonista de la Zona B y pelea en la parte alta de la tabla de posiciones, acumulando 27 puntos en lo que va del torneo, a solo 3 de la cima y con una fecha pendiente ante Nueva Chicago.

Por su parte, el “Santo” sanjuanino encarará este compromiso con un total de 20 unidades y, además, está fuera de zona de Reducido.

Es importante recordar, que el partido será transmitido por LPF PLAY desde su aplicación y/o página web oficial. También se podrá seguir las instancias del match, a través de la cuenta oficial de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en Facebook.

Pellerano: “Dejaremos todo para ganar”

Al respecto, el director técnico del albiceleste, Hernán Pellerano, expresó que para este nuevo desafío “nos preparamos con la misma ilusión de siempre”, manteniendo vigente la expectativa de ser más, ya que “sabemos que sacando los 9 puntos que quedan podemos terminar la primera ronda siendo punteros”.

Asimismo, destacó la resiliencia del equipo que “sabe recuperarse de cada golpe” y ponderó el hecho de “jugar de locales con nuestra gente”, lo que “nos ayudará a impulsarnos para estas últimas fechas”.

En este sentido, recalcó que “con el apoyo de la hinchada y en nuestra casa nos fortalecemos”, argumentando que “no es casualidad la cantidad de puntos que sacamos jugando en condición de local”.

Con respecto al funcionamiento de sus dirigidos, el DT detalló que “el grupo tiene una identidad y eso es importante”, para luego afirmar que “sabemos que hay cosas para ajustar y lo haremos, pero estamos contentos con el rendimiento general del equipo”.

Además, puso en foco la buena energía que emana el vestuario del “Lobo”, al destacar que “Gimnasia contrata buenos jugadores y buenas personas”, lo que “genera una competencia interna sana” y, en consecuencia, “lleva a los jugadores a brindarse al máximo por el bien común”.

“Tenemos un partido menos respecto del puntero y estamos en una posición deseada por los demás equipos, así que dejaremos todo para ganar y responder a los hinchas de la misma forma en la que nos acompañan siempre”, completó Pellerano.