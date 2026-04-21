A un año de la muerte de Papa Francisco: El legado de un pontificado que marcó época

Se cumple el primer aniversario del fallecimiento del primer Papa argentino, una figura que transformó la Iglesia Católica con una impronta social, austera y profundamente latinoamericana.

Este 21 de abril se cumple un año de la muerte de Papa Francisco, el pontífice argentino que dejó una huella imborrable no solo en la Iglesia Católica, sino también en la política y la sociedad global. Su papado, iniciado en 2013 tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, estuvo atravesado por una fuerte impronta social, el llamado a la inclusión y una mirada crítica hacia las desigualdades del mundo contemporáneo.

Nacido en Buenos Aires, Francisco fue el primer Papa latinoamericano y también el primero perteneciente a la orden de los jesuitas. Desde el inicio de su pontificado impulsó una Iglesia “en salida”, más cercana a los pobres y alejada de los privilegios, marcando un quiebre con estructuras más tradicionales del Vaticano.

Durante su gestión, promovió encíclicas clave como Laudato Si’, centrada en el cuidado del ambiente, y Fratelli Tutti, donde llamó a la fraternidad universal. También enfrentó resistencias internas por sus posturas reformistas y su intento de modernizar la institución sin romper con sus bases doctrinales.

En Argentina, su figura generó tanto admiración como tensiones. Mientras sectores populares lo reivindicaron como un símbolo de cercanía y compromiso social, parte de la dirigencia política mantuvo una relación ambivalente con el pontífice, atravesada por diferencias ideológicas y disputas de poder.

A un año de su partida, su legado sigue siendo motivo de debate. ¿Logró transformar la Iglesia o dejó reformas inconclusas? ¿Fue un líder espiritual o también un actor político global? Lo cierto es que el Papa Francisco dejó una marca profunda en una época atravesada por crisis sociales, económicas y ambientales.

El pontificado de Francisco no puede entenderse sin su raíz latinoamericana. Su mirada sobre la pobreza, la desigualdad y la justicia social tuvo un claro anclaje en la realidad del sur global. En tiempos de creciente polarización, su discurso buscó tender puentes, aunque muchas veces quedó atrapado en las propias tensiones internas de la Iglesia.

A un año de su muerte, el desafío para el Vaticano sigue siendo sostener —o no— ese camino de apertura. Y para la Argentina, queda una pregunta abierta: ¿se valorará plenamente su figura con el paso del tiempo, o seguirá siendo objeto de lecturas atravesadas por la grieta?