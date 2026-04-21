Libertador: Intentó agredir a pedradas a Infantería tras un despeje y terminó detenido

​Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4, arrestaron ayer por la mañana a un hombre de 29 años que atacó a piedrazos al personal policial y a un móvil oficial en las inmediaciones del barrio Parque Industrial.

El incidente ocurrió mientras los uniformados realizaban tareas de despeje de seguridad frente a un local comercial sobre la Ruta Nacional 34, donde un gran grupo de personas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

​El agresor, comenzó a arrojar proyectiles desde el sector de la ruta al notar la presencia de la patrulla, para luego intentar darse a la fuga hacia el interior del mencionado barrio.

Tras una breve persecución, los agentes lograron interceptarlo en la calle El Aibal, donde el sujeto opuso una férrea resistencia y continuó con su actitud hostil durante todo el procedimiento de captura.

​El individuo fue trasladado a la Seccional 39°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad y entorpecimiento del procedimiento policial.

Afortunadamente, no se registraron heridos entre el personal interviniente ni daños de gravedad en el móvil P-10, reafirmando la continuidad de estos operativos preventivos para garantizar el orden en la zona de Libertador.