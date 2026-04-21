El Departamento de Mediación judicial realizó jornadas itinerantes en Humahuaca

El Departamento de Medición y Resolución Alternativa de Disputas del Poder Judicial, a cargo del Dr. Martín Jenefes, visitó Humahuaca el pasado 14 de abril del corriente año, en el marco del servicio itinerante que lleva adelante en distintos puntos de la provincia.

Durante la jornada se desarrollaron una serie de audiencias de mediación en las que se abordaron conflictos de índole familiar y patrimonial, alcanzándose acuerdos en un 75% de los casos. Este resultado permitió evitar la posterior judicialización de los inconvenientes entre las partes, contribuyendo así a la disminución de la litigiosidad y del volumen de causas en los distintos tribunales.

En la oportunidad estuvieron presentes los mediadores integrantes del equipo del Departamento de Mediación, Dra. Norma Raquel Bonillo y Salvador Fernández, quienes desempeñaron un papel crucial en la resolución de las disputas.

Estas acciones tienen como objetivo brindar alternativas que faciliten el acceso a justicia de manera más eficiente y eficaz, brindando soluciones rápidas y justas, especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

De este modo, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la descentralización de la Justicia, promoviendo herramientas que permitan ampliar su alcance y mejor la calidad de las respuestas institucionales con un servicio más efectivo.