El gobernador Sadir reconoció a estudiantes jujeños antes de su participación en la Feria del Libro

Alumnos del Bachillerato N° 2 presentarán la segunda edición del libro «Historias que dan miedo» en la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador Carlos Sadir recibió a estudiantes del Bachillerato Provincial N° 2 que participarán en la Feria del Libro de Buenos Aires con la segunda edición de «Historias que dan miedo». Acompañaron el encuentro las ministras de Educación, Daniela Teseira, y de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola. Además de la directora de la institución, Marta Cruz; funcionarios del área educativa; docentes y alumnos.

Durante la visita, que se concretó en la Casa de Gobierno, el primer mandatario se interiorizó del proyecto literario que lleva adelante la comunidad educativa y escuchó las vivencias de los chicos tras participar en esta segunda edición.

Sadir felicitó al grupo de estudiantes por animarse a volcar sus experiencias a través de la escritura. Continuando, motivó a los jóvenes a seguir este camino de aprendizaje que deja huellas imborrables en la etapa del secundario.

Finalmente, Sadir bautizó al grupo de estudiantes como embajadores de Jujuy por difundir relatos basados en experiencias personales que inspiran ejemplo de resiliencia y perseverancia.

Apoyo gubernamental a jóvenes escritores

Por su parte, la ministra de Educación señaló que la delegación está integrada por 10 estudiantes y 3 docentes que viajan a la 50° de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.

“El ministerio de Desarrollo Humano colaboró con el transporte y la comida, mientras que desde el ministerio de Educación se cubre la estadía de 4 noches para las 13 personas”, indicó.

A su vez, Teseira mencionó que la iniciativa surge de un Programa de Alfabetización del Ministerio y que permite que los chicos puedan sumar una segunda edición de su libro.

“A esta propuesta queremos llevarla a nivel provincial, como parte de una de política de educación con carácter, donde debemos replicar estos espacios de escucha y creación para mejorar la vida de nuestros estudiantes”, sostuvo.

Finalmente mencionó que los jóvenes son un gran ejemplo para los adultos ya que demuestran que a través de las palabras se puede construir y ser mejores personas.

“Este proyecto transformó mi vida positivamente”

Iván Farfán, estudiante del Bachillerato N° 2, sostuvo que la escritura, potenciada por docentes y el equipo directivo del Bachillerato N° 2, le permitió expresarse. “Queremos que este libro se conozca en todas las escuelas porque si este proyecto me ayudó puede ayudar a mucha gente”, sostuvo.

Cabe indicar que el año pasado los estudiantes de la escuela participaron de la Feria Internacional del Libro con «Historias que dan miedo» y en esta oportunidad tras las repercusiones del libro otro grupo de jóvenes presentará la segunda edición del proyecto literario.

Agenda de la delegación jujeña en la Feria del Libro 2026

Lunes 27 de abril a las 18 horas – Presentación del libro en la Casa de Jujuy en Buenos Aires con medios de prensa en la sede de Avda. Santa Fe.

Martes 28 de abril a las 11 horas – Entrevista en vivo por el canal de streaming de la UBA.

Miércoles 29 de abril a las 14 horas – Presentación en la Feria del Libro en el stand de la provincia.

Jueves 30 de abril a las 14 horas – Participación en la Feria del Libro en el stand de la UBA.