8M: El MPA reconoció a dos abogadas por su valentía y resiliencia

La ceremonia se desarrolló durante la mañana de hoy en la sede del Ministerio Público de la Acusación, y contó con la participación de autoridades del organismo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy realizó un emotivo acto conmemorativo en el edificio de la Procuración, donde se entregaron reconocimientos especiales a dos profesionales por su valentía, valores y resiliencia.

La iniciativa fue impulsada por el procurador general de la acusación, Dr. Alejandro Bossatti, quien dispuso distinguir a dos ex agentes de la institución, las Dras. Agustina Aramayo y María Eugenia Río, destacando su fortaleza personal y el ejemplo que representan dentro del ámbito profesional y social.

Desde el MPA señalaron que el reconocimiento busca poner en valor el compromiso, la entereza y la capacidad de superación de ambas profesionales, resaltando su historia profesional y los valores que defendieron.

En ese contexto, se remarcó que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer constituye una oportunidad para visibilizar el rol de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad y reconocer a quienes, a través de su trayectoria y fortaleza, se convierten en ejemplo para la comunidad.

La actividad estuvo encabezada por el procurador general de la acusación y contó además con la presencia del procurador general adjunto, Dr. Diego Chacón; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Dra. Gabriela Burgos; La jueza con Función de Control de Violencia de Género, Dra. Segovia Natalia Fernanda, junto a funcionarios y personal del organismo.