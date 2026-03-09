El obispo de Jujuy Monseñor Fernández en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina

Quienes participan de la 202° reunión episcopal recibieron la visita de Monseñor Daniele Liessi, encargado de negocios ad interim de la Nunciatura Apostólica. Cómo sigue la agenda.

Una veintena de obispos participan este lunes de la primera de dos jornadas de la 202° reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que se realiza en la sede del organismo del barrio porteño de Retiro.

Quienes asisten a la reunión episcopal recibieron la visita de monseñor Daniele Liessi, encargado de negocios ad interim de la Nunciatura Apostólica.

El encuentro está presidido por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, acompañado por el cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba, y monseñor Daniel Fernández, obispo de Jujuy, vicepresidentes primero y segundo respectivamente. También participa monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado. Los cuatro integran la Comisión Ejecutiva del organismo.

Durante la primera jornada, los obispos compartieron un intercambio pastoral a partir de los frutos de los encuentros pastorales de las regiones que se realizaron los días previos y analizaron temas vinculados a la vida y misión de la Iglesia en la Argentina.

Asimismo, está previsto que se presente el Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, iniciativa orientada a fortalecer la dimensión evangelizadora en las comunidades eclesiales.

Estatutos y plenaria

Otro de los puntos de la agenda será la continuidad de la reflexión sobre la reforma de los Estatutos de la CEA, un proceso que busca actualizar el funcionamiento institucional del organismo.

Además, los obispos avanzarán en la preparación de la 128ª Asamblea Plenaria, instancia que reunirá próximamente a todos los miembros del Episcopado para abordar los principales desafíos pastorales del país.

La Oficina de Comunicación y Prensa del Episcopado invitó al pueblo de Dios a seguir acompañando espiritualmente este encuentro. «Pedimos al Espíritu Santo que ilumine el discernimiento de los pastores y que María, Madre de la Iglesia, fortalezca la comunión y sostenga a nuestra Iglesia en la esperanza», expresó.