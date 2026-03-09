Cerro el 2025 del Tenis de Mesa en Jujuy

La misma había sido pospuesta en diciembre pasado por razones de calendario competitivo, y recién se pudo disputar este fin de semana.

El domingo 8 de marzo, en las instalaciones del Complejo “Carmelo Maggioni” perteneciente al Colegio Técnico Ingeniero Herminio Arrieta de Libertador General San Martín se disputó la 6º y última fecha del Circuito Provincial Jujeño de Tenis de Mesa del año 2025 denominado “Tiber Maso”.

Más de 80 inscriptos procedentes de distintos puntos geográficos de la provincia intervinieron en la competencia e, incluso, hubo un par de jugadores de Salta y Santiago del Estero, por lo que el nivel de la competición fue muy alto.

Pocas veces se da la coincidencia de que los ganadores de la última Fecha del Circuito, sean a su vez quienes queden como los números 1 del Ranking Semestral.

En esta ocasión sucedió y Lautaro Aguaysol en Primera, Jazmín Tejerina en Segunda, Joel Sabarza Mealla en Tercera y Gian Guillén en Cuarta se consagraron tanto en el torneo del domingo como en el Ranking de sus categorías.

Luego de intensa Jornada de competencia caracterizada por la paridad de sus partidos y donde hubo algunos resultados sorpresivos, finalmente, las principales posiciones del Ranking quedaron de la siguiente manera:

Primera:

1º- Lautaro Aguaysol (Libertador) 280 pts.

2º- Martín Zapatero Heit (Libertador) 208 pts.

3º- Lautaro Vilca (Palpalá) 135 pts.

4º- Moisés Gallo Rocha (San Salvador) 134,5 pts.

5º- Ana Zapatero Heit (Libertador) 128 pts.

6º- Daniel Zapatero Heit (Libertador) 121 pts

Segunda:

1º- Jazmín Tejerina (Perico) 206 pts.

2º- Valentino Pini (San Pedro) 188 pts.

3º- Martín Flores (Perico) 145 pts.

4º- Diego Ballay (Perico) 144 pts.

5º- Danilo Farfán (San Salvador) 135 pts.

6º- Natael Veliz (El Carmen) 112 pts.

Tercera:

1º- Joel Sabarza Mealla (Perico) 300 pts.

2º- Clarita Arenas (San Salvador) 164 pts.

3º- Maximiliano Tarifa (San Salvador) 158 pts.

4º- Iván Maldonado (San Pedro) 139 pts.

5º- Rosario Ríos (Perico) 131 pts.

6º- David Moyata (San Salvador) 113 pts.

Cuarta:

1º- Gian Guillén (El Carmen) 230 pts.

2º- Álvaro Bejarano (San Pedro) 226 pts.

3º- Camilo Soto Juárez (Perico) 156 pts.

4º- Federico Solórzano (El Carmen) 140 pts.

5º- Delfina Castro Lozano (Libertador) 122 pts.

6º- Bianca Sola (El Carmen) 84,5 pts.

En esta última fecha se rindió un pequeño homenaje al capitalino Tiber Maso, jugador destacado de la década de los 80 que marcó el camino de la alta competencia para los chicos que hoy practican el Tenis de Mesa. Justamente su nombre llevó el Circuito Provincial.

También fue especial lo sucedido en Tercera Categoría, donde se entregó como premio principal la Copa “José Pepe Banegas” en recuerdo del jugador sampedreño que recientemente falleció y fuera un muy querido competidor de la mencionada categoría.

Ahora la agenda competitiva del mes de marzo continuará este fin de semana en la ciudad de Salta con la disputa 1º Fecha del Circuito Regional de Tenis de Mesa del NOA y luego, el domingo 22 con el inicio del Circuito Provincial Jujeño 2026 que tendrá como sede inicial la ciudad de Palpalá.