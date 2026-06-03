«7 de cada 10 grandes empresas no generará empleo este año»: Los profesionales, los primeros a recortar

Una consultora midió el impacto real que está teniendo la reforma laboral y qué piensan las empresas del banco de horas, las indemnizaciones y el FAL.

Pese a la reglamentación de la reforma laboral y a su actual vigencia mientras se dirime en el plano judicial, las grandes compañías que operan en la Argentina no están con ánimo de contratar empleados, y este año dirigirían sus esfuerzos e inversiones a otros aspectos del negocio. La buena noticia: el 68% de las firmas más importantes del país tampoco piensa recortar la dotación.

El 2026 es el año en el que las grandes empresas en todo el mundo pusieron su mayor foco en integrar la inteligencia artificial agéntica no ya como un copiloto accesorio de su operación, sino como una parte central de la misma sobre la cual se reestructura todo el negocio, los procedimientos internos, etc.

En la Argentina esto se da en conjunto con un consumo y una actividad retraídas, lo cual junto con la incertidumbre que rodea la nueva ley laboral, termina de generar una tormenta perfecta para que la inversión no vaya destinada a la contratación de nuevo personal que no sea clave y absolutamente necesario. Esto con la excepción de algunos sectores que, sin ser intensivos en demanda de talento, siguen contratando, como la Energía y la Minería.

El resultado lo mostró la encuesta de Compensaciones y Beneficios de WTW, en la cual el 72% de las 419 grandes empresas y filiales de multianacionales consultadas, asegura que no planea que su nómina crezca en 2026.

Qué perfiles buscan las que contratan

Del 28% que si planea nuevas incorporaciones, la gran mayoría (39%) estima que será del 1% o 2% de la dotación actual.

Otro 19% espera que crezca hasta 4%, un 12% arriesga hasta el 10% de la dotación y un 13% espera que sea incluso más que eso.

A la vez, entre los perfiles que serán más buscados este año, estas compañías mencionaron:

24% Ventas

22% Tecnología

19% Áreas de Staff

14% Ingenieros

11% Análisis de Datos

10% Marketing

Profesionales en mayor riesgo

La buena noticia es que el 68% de estas grandes compañías tampoco tiene previsto reducir su nómina este año, por lo que la tendencia general que encontró WTW es la de mantener las dotaciones.

(Iprofesional)