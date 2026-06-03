Rusia derribó medio centenar de drones en la región de Leningrado

Fue antes del inicio de un foro internacional; en otro ataque, proyectiles de Ucrania impactaron a un ómnibus.

Un total de 50 drones fueron derribados este miércoles en la región de Leningrado, que rodea San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia antes del inicio de un foro económico internacional esta semana, informó el gobernador regional, Alexander Drozdenko.

“Cincuenta vehículos aéreos no tripulados han sido derribados sobre el territorio de la región de Leningrado. Las operaciones de combate continúan”, escribió Drozdenko en la red social Max.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, detalló que los drones impactaron contra infraestructuras en distintos barrios de la ciudad, causando daños materiales e hiriendo a varias personas.

El 29º Foro Económico Internacional de San Petersburgo se desarrolla entre los días 3 y 6 de junio, precisa Xinhua en el informe que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Beglov aseguró que se implementaron medidas de seguridad integrales para garantizar la seguridad de los participantes del foro. Por su parte, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia comunicó que se impusieron restricciones temporales a las llegadas y salidas de vuelos en el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo debido al ataque con drones.

Siete personas murieron y otras once resultaron heridas después de que un dron ucraniano atacase un autobús con civiles en la región de Donetsk, informó este miércoles el líder regional, Denis Pushilin.

“En Yenakiyevo, se llevó a cabo un ataque de un UAV (siglas en inglés de vehículo aéreo no tripulado) ofensivo contra un autobús regular ‘Moscú-Simferopol’. Según la información preliminar, murieron siete civiles”, escribió Pushilin en redes sociales.

Otras once personas sufrieron heridas de diversa consideración y recibían tratamiento médico.

“Expreso mis sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos”, publicó Pushilin.

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