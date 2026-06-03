Cuidado de la salud: Claves para evitar la intoxicación por monóxido de carbono

Calefaccionar ambientes o vehículos sin correcta ventilación compromete la salud de las personas, pudiendo ser fatal. El monóxido no tiene olor y solo se detecta cuando empiezan los síntomas.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad la importancia de extremar cuidados al calefaccionar la vivienda o el vehículo, manteniendo la correcta y permanente ventilación, ya que el mal uso y/o deficiente funcionamiento de los aparatos, así como utilizar carbón o leña de manera inadecuada pueden ocasionar complicaciones severas o incluso ser fatales para las personas.

¿Qué es el monóxido de carbono?

Es un gas tóxico que no se detecta a través de los sentidos: no tiene olor, sabor, color y tampoco irrita los ojos o la nariz.

Cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente para la combustión completa de gas natural, leña, carbón o nafta, por ejemplo, en espacios completamente cerrados, ya sea ambientes del hogar o interior de automotores, se produce monóxido de carbono.

Este gas se genera en calefones, termotanques, calderas, estufas, braseros, salamandras, cocinas, anafes, calentadores, parrillas a leña o carbón, hornos a gas o leña y motores a combustión, entre otros.

En espacios que no están ventilados, el monóxido de carbono ingresa al organismo a través de los pulmones y desde ahí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno provocando:

• Dolor De Cabeza

• Náuseas

• Debilidad O Torpeza

• Visión Borrosa

• Vómitos

• Desorientación

• Confusión

• Convulsiones

• Palpitaciones

• Mareos

• Desmayos

El cuadro, va progresando hasta llegar a la pérdida de conciencia si la persona no sale del lugar e inclusive ser causa de muerte.

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas se debe abrir puertas y ventanas y asegurar la ventilación de los ambientes. Además, se debe retirar a las personas que se encuentren en el lugar contaminado, y concurrir inmediatamente a la consulta informando la posible intoxicación. Para casos de emergencias, se puede contactar al SAME en la línea 107.

¿Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono?

• La ventilación debe ser adecuada: lo ideal es abrir las ventanas al menos 10 centímetros en todos los ambientes con artefactos a gas o que generen combustión

• Revisión periódica de artefactos a gas: al menos una vez al año, un gasista matriculado debe chequear el correcto funcionamiento de estufas, calefones, calderas, termotanques

• La llama debe ser azul en artefactos a gas: es el color que siempre se debe ver; si la llama es amarilla o anaranjada, indica mala combustión y podría haber presencia de monóxido de carbono

• Hornallas y horno de la cocina no se deben usar para calefaccionar ambientes, ya que esto puede generar acumulación de monóxido de carbono

• Evitar la instalación de calefones en baños o espacios cerrados y asegurarse de que tengan una correcta ventilación

• Motores a combustión como grupos electrógenos, motosierras, etc., deben encenderse en espacios abiertos o bien ventilados

• Los automóviles deben contar con la correcta ventilación cuando se encienden en un garage

• Braseros y estufas a kerosene no deben usarse en ambientes cerrados; en caso de ser necesarios, la ventilación debe ser adecuada y siempre deben apagarse antes de dormir

• No dormir con artefactos o llamas encendidas: estufas a gas o braseros y estufas a kerosene deben apagarse por completo antes de acostarse

• Considerar la instalación de un detector de monóxido de carbono en el hogar, especialmente si hay niños, adultos mayores o personas con antecedentes respiratorios