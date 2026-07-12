Zoonosis continúa con la vacunación antirrábica y el registro gratuito de mascotas en distintos barrios de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa el cronograma de la campaña gratuita de vacunación antirrábica y registro de perros y gatos correspondiente a la semana del 13 al 17 de julio.
Como cada semana, los equipos municipales recorrerán distintos sectores de la ciudad acercando este servicio a los vecinos, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y garantizar el acceso a la vacunación antirrábica, una medida fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud pública.
En esta oportunidad, el operativo llegará a barrios de Alto Comedero, Tupac Amaru, San Benito, EPAM III, 12 de Octubre, 19 de Abril, Los Ceibos, Matadero, San Isidro, Hipólito Yrigoyen, Villa Las Rosas, Sarmiento, La Esperanza, 18 de Noviembre, General Arias, 20 de Junio, Constitución y el Asentamiento Barrio Belgrano, de acuerdo al siguiente cronograma:
Alto Comedero
Lunes 13
68 Viviendas – Barrio Tradición
- Manzana AP4, Lote 5, de 10 a 13 horas.
- Manzana AP2, Lote 3, de 13:30 a 17 horas.
Martes 14
240 Viviendas
- Manzana M, Lote 4, de 10 a 17 horas.
Miércoles 15
Barrio La Loma
- Manzana PA8, Lote 13, de 10 a 13 horas.
- Manzana PA8, Lote 12, Pasaje 237, de 13:30 a 17 horas.
Jueves 16
Barrio Bicentenario
- El Aguilar y Barrancas, de 10 a 13 horas.
- Avenida La Quiaca y Arroyo Colorado (Polideportivo), de 13:30 a 17 horas.
Viernes 17
200 Viviendas
- Avenida La Quiaca 1092, de 10 a 17 horas.
Barrio Tupac Amaru
Horario: de 9:30 a 14 horas
- Lunes 13: Manzana AP9, Lote 2, Etapa XVI.
- Martes 14: Manzana AP2, Lote 23, Etapa XIII.
- Miércoles 15: Manzana AP1, Lote 9, Etapa X.
- Jueves 16: Manzana AP18, Lote 18, Etapa V.
- Viernes 17: Manzana AP26, Lote 7, Etapa V.
Barrio San Benito
Lunes 13
- Las Violetas hasta Caimancito.
- El Bananal hasta Fraile Pintado.
Horario: de 9 a 12:30 horas.
Modalidad: puerta a puerta.
Barrio EPAM III
Modalidad puerta a puerta
- Martes 14: Lorenzo Herrera y Helguera.
- Miércoles 15: Cabildo y Del Portal.
- Jueves 16: Belaunde y Helguera.
Horario: de 10 a 12 horas.
Zona Centro y barrios aledaños
Lunes 13
- Barrio 12 de Octubre: 9 de Julio y Carrillo.
- Barrio 19 de Abril: avenida Azopardo y Deán Funes (Plaza).
Martes 14
- Barrio Los Ceibos: Quichagua y Moctezuma (Plazoleta).
- Barrio Matadero: Prolongación Incahuasi.
Miércoles 15
- Barrio San Isidro: Oscar Orias y Tacuara.
- Barrio Hipólito Yrigoyen: 9 de Julio y Pellegrini (Cancha).
Viernes 17
- Villa Las Rosas: Juan B. Justo y 9 de Julio.
- Barrio Sarmiento: 18 de Noviembre y Rivadavia.
Horario: de 10 a 15 horas.
Otros sectores
Lunes 13
- Barrio La Esperanza: Manzana P2, Lote 5.
- Horario: de 10 a 14 horas.
Martes 14
- Barrio 18 de Noviembre: Coronel Arena N.º 1490.
- Horario: de 10 a 14 horas.
Miércoles 15
- Barrio General Arias: Monteagudo N.º 1330.
- Horario: de 15 a 18 horas.
Jueves 16
- Barrio 20 de Junio: Humahuaca N.º 14.
- Horario: de 10 a 14 horas.
Viernes 17
- Barrio Constitución: Capilla del barrio.
- Horario: de 10 a 14 horas.
Asentamiento Barrio Belgrano
Lunes 13, martes 14 y miércoles 15
- Prolongación Lugones (Cancha).
- Prolongación Santa María de Oro (Cancha).
Horario: de 10 a 16 horas.
Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que la vacunación antirrábica es gratuita y está destinada a perros y gatos. Asimismo, solicitan a los vecinos concurrir con los perros sujetos con collar y correa y, en el caso de los gatos, trasladarlos en caniles, mochilas o cajas transportadoras para garantizar una atención segura tanto para los animales como para el personal municipal.