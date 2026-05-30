Zelenski advierte que Rusia prepara un nuevo y devastador ataque masivo

El presidente ucraniano alertó sobre nuevos informes de inteligencia y pidió a la población máxima alerta ante las alarmas antiaéreas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido de que Rusia podría estar preparando un nuevo ataque «masivo» contra Ucrania, en medio de una profunda preocupación por la escalada militar en la región.

«Tenemos información de inteligencia que indica que Rusia está preparando un nuevo ataque masivo», afirmó Zelenski en una publicación en redes sociales a última hora del viernes, en la que también pidió a la población que preste atención a las sirenas de alarma antiaérea y se mantenga a salvo.

Ante esta situación de extrema vulnerabilidad, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario intentó llevar tranquilidad respecto al despliegue logístico y añadió que «la Fuerza Aérea y los protectores de nuestro cielo trabajarán las 24 horas del día, como siempre».

El aviso de las autoridades de Kiev llega después de que Rusia desplegara su misil Oreshnik, con capacidad nuclear, en una ola masiva de ataques contra la región de Kiev el pasado fin de semana, en una ofensiva que, según aseguraron fuentes oficiales de Ucrania, incluyó 90 misiles y 600 drones.

El uso del Oreshnik, un misil balístico de alcance medio que Rusia empleó por primera vez en un ataque contra Dnipro en 2024, provocó duras críticas de líderes de toda Europa debido a su potencial destructivo. En este contexto de máxima alerta, Zelenski reiteró además su petición a Estados Unidos de más sistemas de misiles Patriot, un equipamiento de defensa aérea y antimisiles utilizado para interceptar misiles balísticos, misiles de crucero, drones y aviones.

El jefe de Estado de la nación europea dijo a los periodistas en Suecia que estaba siendo «muy insistente» en su empeño por conseguir nuevos misiles para ese sistema, confirmando que escribió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir más munición.

«Para nosotros, para una nación que lucha por su supervivencia, hay pocas cosas más dolorosas que ver baterías Patriot sin misiles cargados», afirmó en su carta a Trump, evidenciando la urgencia del reclamo bélico frente a la amenaza rusa.

(Agencia NA)