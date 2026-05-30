La Fiscalía Ambiental del MPA mantuvo una reunión con comunidades manejadoras de vicuñas en La Quiaca

Miembros de la Fiscalía Ambiental Penal y No Penal del Ministerio Público de la Acusación mantuvieron una reunión informativa en la ciudad de La Quiaca con representantes de las Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuñas (CAMVI).

Del encuentro también participaron integrantes del INTA Miraflores y representantes de la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia.

La actividad se desarrolló en el marco de una agenda de trabajo orientada a la protección de la fauna silvestre y al fortalecimiento de los mecanismos de prevención frente a hechos de caza furtiva en la región puneña.

Durante la reunión se abordó la problemática vinculada a la caza furtiva de vicuñas y otras especies silvestres, destacándose la importancia del trabajo articulado entre las comunidades, organismos técnicos e instituciones estatales para consolidar las acciones de prevención y conservación de la fauna autóctona.

Asimismo, desde la Fiscalía Ambiental se expusieron las funciones que desarrolla el organismo en el ámbito penal y preventivo, explicando las herramientas institucionales disponibles para intervenir ante hechos que afecten el ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales.

El encuentro permitió generar un espacio de diálogo con los referentes comunitarios y avanzar en el compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas orientadas a la conservación de la vicuña, especie de gran valor ambiental, cultural y productivo para la región puneña.

En ese marco, las instituciones participantes coincidieron en la importancia de continuar promoviendo instancias de cooperación interinstitucional y comunitaria para potenciar las estrategias de protección de la fauna silvestre y la preservación de los recursos naturales de la provincia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la importancia de generar este tipo de encuentros institucionales y comunitarios, orientados a fortalecer la prevención, la protección de la biodiversidad y el trabajo articulado entre organismos públicos, comunidades locales y organismos técnicos vinculados a la conservación ambiental.