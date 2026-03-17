Yuto consolida la Red Intersectorial y Comunitaria para fortalecer el cuidado de niños y familias

Se conformó la Red Intersectorial y Comunitaria en Yuto para abordar problemáticas de niños, adolescentes y familias, promoviendo cuidado comunitario.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la articulación interministerial, se llevó adelante la conformación de la Red Intersectorial y Comunitaria en la localidad de Yuto, en las instalaciones del Punto Digital.

La iniciativa tiene como eje el abordaje integral de las problemáticas y demandas actuales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como el acompañamiento a sus familias, promoviendo prácticas de cuidado desde una perspectiva comunitaria y de derechos.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por Mariela Salto, directora de Relaciones Interministeriales del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a Ana María Lucas coordinadora de la Pastoral Social. del Obispado y Victoria Molouny, del equipo técnico del DAIE del Ministerio de Educación. Asimismo, participaron Julia Cáceres, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Yuto, y referentes del Hospital San Miguel, la Policía de la Provincia (Seccional 22) y el Obispado, consolidando una instancia de trabajo intersectorial con fuerte anclaje territorial.

Durante la jornada se definió la estructura organizativa de la red, que incluye coordinadores, secretarios y asesores comunitarios. Este esquema apunta a garantizar la participación activa de la comunidad y la articulación efectiva entre los distintos organismos, con el objetivo de consolidar un espacio de trabajo sostenido en el tiempo, con capacidad de respuesta y construcción colectiva frente a las situaciones de vulnerabilidad.

Fortalecimiento institucional y compromiso de los actores locales

La directora Mariela Salto destacó la importancia de esta segunda instancia de trabajo, que permitió formalizar roles y responsabilidades para una gestión más eficiente. En este sentido, subrayó que la construcción de esta red responde a la necesidad de consolidar una estructura sólida que promueva intervenciones integrales, con la participación comprometida de todos los actores involucrados.

Por su parte, Julia Cáceres expresó el compromiso de la comunidad de Yuto en la consolidación de este espacio, remarcando que la articulación con el equipo provincial fortalece las capacidades locales y permite avanzar en estrategias conjuntas para abordar las problemáticas sociales desde una mirada integral.

Desde el ámbito sanitario, la Lic. María Cuéllar, del Hospital San Miguel de Yuto, señaló que la comisión mantendrá encuentros periódicos para el seguimiento de las problemáticas detectadas, destacando la importancia de acercar la información sobre los servicios disponibles y facilitar el acceso de las familias a los recursos institucionales.

La conformación de esta red representa un avance significativo en la descentralización de las políticas públicas de desarrollo humano. Al integrar a la Oficina de Protección de Derechos (OPD), fuerzas de seguridad, la pastoral social y equipos comunitarios, se consolida un modelo de trabajo articulado orientado a fortalecer los dispositivos de cuidado y acompañamiento en la comunidad.

Finalmente, los integrantes de la Red Intersectorial y Comunitaria se retiraron con pautas claras y específicas para el próximo encuentro.