Especialistas brindaron formación sobre desobediencia judicial y protección de víctimas de violencia

Se realizó la formación sobre desobediencia judicial orientada a fortalecer el trabajo articulado y la protección de víctimas de violencia de género.

Coordinada por la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de su director, Dr. Nicolás Flores y su codirector, Dr. Iván Monaldi Pancich se desarrolló una capacitación sobre desobediencia judicial en casos de violencia de género.

Formación Judicial

La disertación estuvo a cargo de la Dra. Romina Nuñez, fiscal especializada en violencia de género e intrafamiliar quien abordó herramientas jurídicas y criterios de intervención, teniendo en cuenta que la desobediencia judicial en contextos de violencia es un delito que se configura cuando se incumplen medidas de protección dispuestas por la justicia.

El objetivo de la formación fue reforzar líneas de actuación técnicas y promover el trabajo articulado, brindar una respuesta rápida, efectiva centrada en la protección de las víctimas de violencia de género, optimizando los mecanismos de prevención y seguimiento de las medidas judiciales.

Este tipo de instancias formativas resultan fundamental para actualizar conocimientos, unificar criterios de intervención y fortalecer las capacidades técnicas de quienes trabajan en la atención y acompañamiento de situaciones de violencia de género, contribuyendo a mejorar la calidad de asistencia y garantizando una mayor protección a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

Desde el Consejo Provincia de Mujeres se agradeció a las autoridades y al equipo de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación, MPA, por generar estos espacios de formación continua.

Estuvo presente la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro; el Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández; la Directora Provincial de Igualdad y Diversidad Sexual, Patricia Toconás; la Coordinadora de Atención Integral a Casos de Alto Riesgo y Trata de Personas, Paola Villagra y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas.