«Yoga»: Transforma tu cuerpo y mente

La práctica del yoga ayuda a desarrollar el cuerpo y la mente, aportando numerosos beneficios para la salud, pero no sustituye a la medicina.

Aunque se originó en la India, el yoga se ha popularizado en todo el mundo. Hoy en día existen muchos tipos diferentes de yoga (desde el yoga yin meditativo hasta el vinyasa fluido) todas las formas, mediante el uso de movimiento, meditación y ejercicios de respiración, se centran en la conexión mente-cuerpo.

Los beneficios de practicar yoga son numerosos, ya que promueven la salud tanto mental como física. Algunos de los beneficios más reconocidos del yoga incluyen:

• Reducción del estrés y la ansiedad

• Sueño más profundo

• Niveles reducidos de cortisol

• Mejora de muchas afecciones médicas

• Alivio de los síntomas de alergia y asma

• Disminuir la presión arterial

• Ayuda para dejar de fumar

• Disminuir la frecuencia cardíaca

• Crecimiento espiritual

• Sensación de bienestar

• Disminución de la tensión muscular

• Mayor fuerza y flexibilidad

• Proceso de envejecimiento ralentizado

Practicar yoga puede ayudar a reducir el estrés y, por consiguiente, a controlar la alimentación emocional. El yoga también mejora la digestión al aumentar el flujo sanguíneo, lo que favorece la motilidad intestinal.

Esto no solo ayuda a aliviar molestias digestivas como gases y acidez, sino que las sesiones regulares de yoga pueden aumentar el deseo de consumir alimentos nutritivos e integrales.

Las dificultades para dormir son comunes en los países industrializados, en este contexto el yoga ayuda a mejorar el sueño al reducir los niveles de estrés y promover la relajación.

Muchos de los beneficios del yoga se notan casi al instante, o tras unas pocas semanas de práctica, esta disciplina ofrece beneficios que van mucho más allá de la esterilla.

La Embajada de la India en Argentina, junto con el apoyo de organizaciones locales, invita a toda la comunidad a participar de la jornada oficial por el Día Internacional del Yoga (DIY).

Fecha y hora: Sábado 20 de junio de 2026.

Hora: 10:00 hs.

Lugar: Parque Olímpico, Pabellón América (Av. Coronel Roca 5252, CABA).

Entrada: Libre y gratuita.

Fuente: María Laura Arano