PFA detuvo a dos chilenos integrantes de la banda con captura internacional que habría asaltado a del Potro

A través de un complejo operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del DFI de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 2 ciudadanos chilenos que poseían notificación roja de Interpol a solicitud de los Estados Unidos, imputados por integrar una organización criminal dedicada al robo contra reconocidos deportistas estadounidenses y, además, habrían participado a mediados de este mes en el asalto a la vivienda de Juan Martín del Potro, en la ciudad bonaerense de Tandil.

Agentes de la Comisaría Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con efectivos de la División Prevención Delictiva Internacional del Departamento Interpol de la PFA, en el marco del movimiento turístico generado por el fin de semana largo, en un operativo de control en la terminal de Retiro, detectaron a 2 hombres que intentaban abordar un micro con destino a la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Tras verificar sus datos a través del Sistema I-24/7 de Interpol, se constató que ambos, ciudadanos chilenos, habían ingresado al país por un paso no habilitado, y que también registraban pedidos de captura internacional mediante notificaciones rojas emitidas por la OCN Washington el 6 de noviembre de 2025, por delitos de “Asociación ilícita para el transporte interestatal de bienes robados” y “Transporte de bienes robados”, cometidos en los Estados Unidos de América.

De acuerdo con la investigación impulsada por el FBI en territorio norteamericano, los detenidos integraban una organización criminal que, durante los últimos 2 años, se dedicó al robo de viviendas pertenecientes a reconocidos deportistas de las principales ligas de ese país, entre ellas la NBA (básquet), la NFL (fútbol americano) y la NHL (hockey).

Su modus operandi consistía en la sustracción de joyas, relojes de alta gama, dinero en efectivo y otros objetos de valor, llegando a un monto total superior a los 2 millones de dólares.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del Dr. Sebastián Ramos, Secretaría N° 3 de la Dra. Fiorella Cannellotto, que ordenó la detención inmediata de los fugitivos.

En Tandil investigaban a miembros de la misma banda que asaltaron a del Potro

En paralelo, el Dr. José Marcos Eguzquiza, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, llevaba adelante una pesquisa vinculada al asalto perpetrado el pasado 15 de mayo en el domicilio del tenista argentino Juan Martín del Potro.

En ese marco, remitió un oficio a la División Prevención Delictiva Internacional del Departamento Interpol de la PFA solicitando información sobre otros ciudadanos chilenos que, para sorpresa de los investigadores, pertenecían a la misma estructura criminal con captura internacional.

Como resultado del fluido intercambio de información entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA y la Fiscalía de Tandil, en las últimas horas efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron detener en la ciudad bonaerense de Junín a otros 2 ciudadanos chilenos y a un argentino, quienes habrían participado del robo en la vivienda de Del Potro y que también registraban pedidos de captura internacional a requerimiento de los Estados Unidos.

Asimismo, tras un intenso intercambio de datos entre la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires y sus pares de Chile, las autoridades del país trasandino informaron que recientemente lograron concretar la detención de otro integrante de la misma organización, completando así la captura de los 6 implicados en el asalto a la vivienda del reconocido deportista argentino en Tandil.

Los detenidos, 5 ciudadanos chilenos y un argentino, quedaron a disposición de los magistrados intervinientes, a la espera del inicio del correspondiente proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos de América.