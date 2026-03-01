Ya son más de 62 mil los empleos públicos que se perdieron en la gestión de Milei

Con datos a enero, la cantidad de puestos de trabajo perdidos asciende al 16,5%.

La dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades sigue con la pérdida de sus puestos bajo la administración de Javier Milei. Desde que asumió la presidencia, son más de 62.000 los empleos públicos que se perdieron.

La APN inició el año con 278.705 personas, 1.415 menos con respecto a diciembre (-0,5%) y 21.258 respecto a enero del 2025 (-7,1%), según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los datos corresponden al informe que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el último viernes, en donde se evidencia que el sector público fue víctima de la “motosierra” libertaria.

Administración centralizada: el único sector que subió durante enero; pasó de 38.940 a 39.686 empleados, 1,9% más.

Administración descentralizada: se redujo 1,3% y pasó de 116.222 a 114.725 empleados.

Administración desconcentrada: cerró enero con 21.318 empleados, 1,9% menos que en diciembre. Perdió 415 puestos de trabajo.

Otros entes: pasó de 14.041 a 13.980, lo que implicó una reducción de 0,4%.

En cuanto a empresas y sociedades del Estado, perdió 188 empleados durante enero, reduciendo su capacidad un 0,2% y quedando con 88.996 empleados.

Es decir, entre 2024 y 2025 se perdieron 60.423 puestos de trabajo en la APN.

En enero del 2024, 333.784 puestos se contabilizaban en el sector público. Con el último dato difundido por el INDEC, la APN cayó un 16,5%.

(Agencia NA)