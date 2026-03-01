Triste noticia por el fallecimiento de Pila Sleive

En las primeras horas de este domingo se conoció el fallecimiento de Pila Sleive, reconocida e histórica conductora jujeña, además de ser profesora de Educación Física.

Esta lamentable noticia se conoció a través de su hermana quien informó esta mañana de su deceso. La conductora según se supo que se encontraba atravesando una larga enfermedad y que sería un malestar abdominal agudo, y en las últimas horas había sido internada por complicaciones en su salud.

Pila Sleive, fue una referente de la televisión local y promotora del bienestar. Más que conductora, fue una figura cercana que acompañó durante años las mañanas de generaciones de jujeños.

Fue quien tuvo en varias oportunidades de la preparación del espectáculo tuvo a cargo la preparación del espectáculo en la Elección de la Reina Nacional de los Estudiantes de la FNE.

La reconocida conductora y profesora jujeña conocida como Pila tuvo una destacada trayectoria de más de 30 años, entre esto por sus programas innovadores en la pantalla local además de impulsar la gimnasia y los hábitos saludables antes de que fueran tendencia.

Con un estilo cálido y comprometido con las tradiciones, también estuvo presente en celebraciones populares, reivindicando el rol de la mujer y la identidad cultural jujeña.

Sus restos será velados en la sala de la empresa La Piedad de calle Arenales en San Salvador de Jujuy.