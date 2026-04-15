Wanda Nara y Maxi López protagonizan Triángulo amoroso: Una serie vertical que promete escándalo

Telefe Studios arrancó el rodaje de “Triángulo Amoroso”, la primera serie vertical argentina con un elenco explosivo y una trama que mezcla romance, comedia y caos mediático.

La industria audiovisual argentina sumó este lunes un nuevo capítulo de innovación y polémica: Wanda Nara y Maxi López comenzaron a grabar “Triángulo Amoroso”, la primera ficción nacional pensada en formato vertical, producida por Telefe Studios para televisión abierta, plataformas digitales y redes sociales.

La microserie, que promete romper esquemas, cuenta con un elenco de lujo: Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo acompañan a la pareja protagónica en una historia que mezcla comedia, romance y el inevitable caos mediático.

Una trama que borra los límites entre la ficción y la realidad

En “Triángulo Amoroso”, Wanda y Maxi se interpretan a sí mismos y aceptan el desafío de protagonizar una novela innovadora. Pero todo se desmadra cuando descubren una cláusula inesperada en sus contratos: deben besarse en pantalla.

Lo que parecía un simple detalle contractual se convierte en el detonante de tensiones, negociaciones frenéticas y un escándalo mediático que amenaza con hacer estallar el proyecto.

Así, la serie juega con los egos, los celos y las emociones al límite, desdibujando la frontera entre lo real y lo ficticio.

Telefe Studios apuesta a lo nuevo: ficción vertical y multiplataforma

Con “Triángulo Amoroso”, Telefe Studios redobla la apuesta por las narrativas innovadoras y se mete de lleno en el universo de las microficciones verticales, pensadas para el consumo rápido y multiplataforma.

La serie está diseñada para llegar a todas las audiencias, desde la televisión tradicional hasta las redes sociales, marcando un antes y un después en la forma de contar historias en la Argentina.

El rodaje ya está en marcha en Buenos Aires y la expectativa es máxima: ¿será este triángulo el nuevo fenómeno viral del año?

(Ciudad Magazine)