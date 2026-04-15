Ganancias 2026: ARCA actualizó las escalas y ya rigen los nuevos valores para mayo

La actualización por inflación ajustó los mínimos no imponibles y modificó los pisos salariales desde los que comienzan a aplicarse retenciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó las escalas del Impuesto a las Ganancias que deberán pagar los trabajadores durante mayo de 2026. Los nuevos valores surgen de la actualización semestral basada en la inflación y estarán vigentes entre enero y julio de este año.

El ajuste se realizó tomando como referencia la suba de precios del segundo semestre de 2025, que fue del 14,29%, dentro de una inflación anual acumulada del 31,5%.

Cómo impacta la inflación en el impuesto

El mecanismo de actualización aplica ese 14,29% sobre los parámetros del tributo, lo que modifica tanto los pisos de ingresos como las deducciones personales.

De esta manera, se busca mantener actualizada la base imponible y evitar que más contribuyentes queden alcanzados únicamente por efecto de la inflación.

Desde qué sueldo se paga Ganancias en mayo

El Impuesto a las Ganancias no afecta a todos los trabajadores, sino solo a quienes superan determinados niveles de ingresos. Estos varían según la situación familiar.

Para el primer semestre de 2026, los pisos estimados son:

Soltero sin hijos: paga desde un bruto de $2.998.725 (neto aproximado de $2.488.942)

Soltero con un hijo: desde $2.692.757 netos

Soltero con dos hijos: desde $2.896.573 netos

Casado con dos hijos: desde $3.300.726 netos

Estos valores surgen luego de aplicar deducciones como aportes previsionales y cargas de familia.

Las deducciones personales actualizadas

ARCA también difundió los nuevos montos de deducciones personales, que crecen mes a mes de forma acumulativa durante el semestre.

Para enero de 2026:

Ganancia no imponible: $429.316,88

Deducción por cónyuge: $404.330,39

Deducción por hijo: $203.905,29

En tanto, para junio (fin del semestre):

Ganancia no imponible: $2.575.901,25

Deducción por cónyuge: $2.425.982,33

Deducción por hijo: $1.223.431,74

Estos incrementos impactan directamente en el cálculo del impuesto, ya que reducen la base sobre la que se aplica la alícuota.

Escalas y alícuotas del impuesto

El sistema de Ganancias es progresivo: a mayor ingreso, mayor porcentaje de imposición. Según lo publicado por ARCA, las escalas para el período enero-junio 2026 son:

Hasta $2.000.030,09: 5%

Hasta $4.000.060,17: 9% sobre excedente

Hasta $6.000.090,26: 12%

Hasta $9.000.135,40: 15%

Hasta $18.000.270,80: 19%

Hasta $27.000.406,20: 23%

Hasta $40.500.609,30: 27%

Hasta $60.750.913,96: 31%

Más de $60.750.913,96: 35%

Cada tramo combina un monto fijo más un porcentaje adicional sobre el excedente, lo que determina el impuesto final a pagar.

Ajustes y devoluciones

Con la publicación de estas tablas, los trabajadores pueden revisar sus recibos de sueldo y anticipar el impacto del impuesto en sus ingresos.

Además, el sistema prevé mecanismos de compensación: si hubo retenciones superiores a las correspondientes en meses anteriores, la diferencia se devuelve en los pagos siguientes, ajustando el cálculo al valor actualizado.

(baenegocios)