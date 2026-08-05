Wanda Nara ganó en la Justicia y embargaron la mansión de Mauro Icardi

El futbolista estalló contra su ex pareja y el juez a cargo de la causa por alimentos de sus hijas.

La justicia argentina habría embargado la mansión —o “La casa de los sueños”— del futbolista Mauro Icardi, valuada por 2.745.000 dólares, en el marco de una medida cautelar por alimentos futuros hasta la mayoría de edad de sus hijas, producto de su relación con la empresaria Wanda Nara.

De acuerdo con el documento que difundió la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, que muestra una supuesta constancia de registración de asientos emitida en Provincia de Buenos Aires, la Justicia habría fallado a favor del pedido cautelar de la abogada Ana Rosenfeld, correspondiente al artículo 550 del Código Civil y Comercial.

Según la información que trascendió y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el jugador ya habría cancelado la deuda por alimentos provisorios, pero sus representantes legales le piden a la Justicia que se establezca un monto fijo. Para ello, el tribunal debe poner la lupa sobre la situación económica de ambas partes.

La reacción de Mauro Icardi al falló a favor de Wanda Nara

El futbolista estalló tras conocerse la nueva resolución del juez Adrián Hagopian. A través de sus redes sociales, Icardi publicó un descargo dirigido al juez y a su exesposa, Wanda Nara, en el que cuestionó que la medida fuera por el bien de sus hijas, más bien para beneficiarse a sí mismos y a terceros.

«Por acá leyendo de embargos, me pregunto.. ¿Se lleva un porcentaje el señor juez Hagopian por la HERENCIA EN VIDA de 3 millones de dólares que pretende para acontentar a sus ‘amigas’?», disparó, mencionando que el «supuesto embargo» carece de fundamentos reales y que peleará por ello en la Justicia.

En la misma línea, pidió que la Justicia revea el historial de Hagopian, por su «alevosa parcialidad»: «¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad. La última vez lo pensaron un mes entero, dudo que se tarde lo mismo para pegarle una patada en el culo cuando es tan alevoso».

Además, insistió en la idea de que Wanda y Hagopian estarían trabajando juntos y aseguró que «necesitan rascar de algún lado»: «Cuanto más pidan acá, más pido en la justicia italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras».

Sin bajar el tono del descargo, Icardi cuestionó la validez legal de dicho embargo: «¿Tanto quilombo para embargar una suma que no llega ni al 20% del valor de MI CASA? Siempre escuché la frase, LOS NIÑOS NO COMEN LADRILLOS, y con el supuesto embargo no arrancan ni con el portón de la entrada».

También dedicó un párrafo a los periodistas que difunden las noticias: «Cómo les gusta vender pescado podrido a los cuatro gatos locos que repiten estupideces con un micrófono en la mano todos los días. No se coman el verso».

Por último, cerró su extenso descargo sugiriendo que el monto exigido por la defensa de su expareja es únicamente para asegurar su patrimonio, y no por el bienestar de sus hijas.

«Señor Juez, me gustaría saber en qué se basan los gastos de 5.490.000 dólares de mis hijas en alimentos futuros, ya que como padre me corresponde pagar el 50% y la suma es de 2.745.000 dólares. ¿El otro 50% ya está embargado? O cómo nos aseguramos la HERENCIA EN VIDA materna?», cuestionó.

«Todo sea por el interés superior del niño y su bienestar», cerró con ironía.

Agencia NA