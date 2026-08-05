Los obispos expresaron gratitud al papa León XIV por su viaje apostólico

La Comisión Ejecutiva de la CEA envió una carta al Papa en la que manifestó su alegría y gratitud por la confirmación de la visita que se realizará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Tras la confirmación oficial del viaje apostólico del papa León XIV al país, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) hizo llegar al Santo Padre una carta de agradecimiento en nombre de los obispos y del Pueblo de Dios que peregrina en el país.

La misiva lleva las firmas de monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado; del cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; de monseñor César Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y de monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la CEA.

«Con profunda alegría y sincera gratitud hemos recibido el anuncio de su visita pastoral a la Argentina. En nombre de todos los obispos de la Argentina y del Pueblo de Dios que peregrina en esta tierra, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina desea expresarle su más profundo agradecimiento filial por esta decisión, que constituye para nosotros un verdadero don de Dios y un signo elocuente de su cercanía como Sucesor de Pedro», expresaron los prelados al inicio de la carta.

Asimismo, manifestaron el deseo y la esperanza de los obispos y de todo el pueblo argentino ante la llegada del Pontífice: «Lo esperamos como padre y pastor confiando que esta visita será un tiempo de gracia para nuestra Iglesia y para toda la Nación. Vivimos este tiempo de preparación con entusiasmo y espíritu de oración pidiendo al Señor que bendiga abundantemente este viaje apostólico con numerosos frutos para la Iglesia y para todo nuestro pueblo».

«Texto completo de la carta»

Santo Padre León XIV:

Con profunda alegría y sincera gratitud hemos recibido el anuncio de su visita pastoral a la Argentina. En nombre de todos los obispos de la Argentina y del Pueblo de Dios que peregrina en esta tierra, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina desea expresarle su más profundo agradecimiento filial por esta decisión, que constituye para nosotros un verdadero don de Dios y un signo elocuente de su cercanía como Sucesor de Pedro. Deseamos que, al llegar a nuestra patria, pueda experimentar la acogida, el afecto y la fe de un pueblo que lo espera fervientemente.

Agradecemos profundamente este gesto de amor pastoral. Su presencia entre nosotros renovará la comunión de nuestra Iglesia, fortalecerá la fe de nuestras comunidades y alentará a tantos hombres y mujeres que buscan motivos para seguir caminando con esperanza. Rezamos para que su palabra encuentre corazones abiertos, fortalezca los vínculos de fraternidad y anime a todos los argentinos y argentinas a seguir construyendo una sociedad fundada en la cultura del encuentro, el diálogo y el servicio al bien común.

Lo esperamos como padre y pastor confiando que esta visita será un tiempo de gracia para nuestra Iglesia y para toda la Nación. Vivimos este tiempo de preparación con entusiasmo y espíritu de oración pidiendo al Señor que bendiga abundantemente este viaje apostólico con numerosos frutos para la Iglesia y para todo nuestro pueblo.

Hasta el momento de recibirlo en nuestra tierra le aseguramos nuestra cercanía espiritual y nuestra oración cotidiana por su ministerio petrino.

Con filial afecto en Cristo.