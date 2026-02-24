Vuelta al cole 2026: Apertura de importaciones y Mercado Libre le meten presión a las librerías de Salta

Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, las familias salen a recorrer librerías en busca de precios y promociones, otras optan por compras desde casa, con el celular y otras en forma híbrida. Armar la mochila vuelve a ser un desafío para la economía del hogar y para el comercio en Salta.

La temporada escolar 2026 arranca con una paradoja en el centro salteño: más competencia, más promociones y precios más ajustados en librerías, pero ventas que todavía no despegan al ritmo esperado. Detrás del mostrador, los comerciantes lo dicen sin rodeos: la presión ya no viene sólo del local de la esquina, sino también del exterior.

Importaciones y “compra internacional”: el nuevo jugador

La expansión de la opción de “compra internacional” en Mercado Libre cambió el tablero. Hoy cualquier consumidor puede comparar en segundos precios locales con productos traídos directamente del exterior. Aunque el fenómeno es más visible en tecnología, el impacto psicológico y comercial alcanza a todo el retail.

Los ejemplos son elocuentes: una PlayStation 5 publicada bajo modalidad internacional puede encontrarse en torno a los $718.994, mientras que en el mercado local supera el millón de pesos. Un monitor Samsung gamer de 27 pulgadas ronda los $580.000 desde el exterior frente a valores cercanos a $ 670.000 en Argentina.

Si en electrónica las diferencias son tan marcadas, el mensaje para el resto de los rubros es claro: el consumidor aprendió a comparar globalmente. Y eso mete presión directa sobre márgenes y listas de precios, incluso en útiles escolares. IN Salta realizó una simulación obteniendo listas bastante completas desde $ 44 mil pesos para iniciar el período escolar muy bien equipado. Aunque, un pedido más exhaustivo puede llegar a los 300 mil. Hay opciones para todos los bolsillos.

Librerías: precios más bajos

En Librería Lerma reconocen que este año hubo que ajustar fuerte. “Hay cosas que están más baratas que el año pasado. Bajé muchísimo para ponerme competitiva”, explicó su titular Solana López Fleming. La entrada de productos importados y la competencia ampliada obligaron a recalcular.

Mochilas con carrito a $ 110.500, luncheras desde $ 24.500 y cartucheras entre $ 23.900 y $ 28.900 forman parte de una oferta que se apoya especialmente en cuotas sin interés y promociones bancarias. La estrategia es clara: sostener volumen en un contexto donde el cliente compara más que nunca.

En la misma línea, Librería San Pablo lanzó descuentos por compra múltiple y hasta 6 cuotas sin interés, mientras que Papá Noel Express apuesta a kits cerrados para primaria a precios promocionales.

La competencia ya no es sólo entre librerías: es contra una pantalla.

Listas más cortas, compras más racionales

Otro dato que modifica la ecuación: las listas escolares ya no son tan extensas. Comerciantes coinciden en que los colegios piden materiales por trimestre y no para todo el año, lo que reduce el ticket promedio inicial.

El consumidor compra lo justo, espera el día de la tarjeta con promoción y planifica en cuotas. Menos compra impulsiva, más cálculo fino. “Ya no se hace la gran compra de principios de año, ya que los chicos van perdiendo las cosas y cuando llega el momento de usarlas las tienen que comprar nuevamente. Las compras son más fragmentadas, dosificadas y eso nos beneficia a todos”, analizó López Fleming.

El resto del combo: donde el golpe es más fuerte

Mientras en librería hay ajustes a la baja en algunos artículos, otros rubros no muestran el mismo comportamiento.

Los guardapolvos arrancan en $ 20.000 y pueden llegar a $ 40.000 según modelo. En calzado, el impacto es mayor: los modelos básicos parten de $ 25.000, los de uso diario oscilan entre $ 35.000 y $ 60.000, y los de cuero superan los $ 60.000, con picos que rozan los $ 1 00.000. Las subas interanuales en este segmento van del 70% al 120%.

El escenario 2026 muestra un sector obligado a ser competitivo en un mercado donde el consumidor tiene el mundo en el celular. La competencia internacional no necesariamente significa un aluvión de útiles importados comprados desde Salta, pero sí funciona como referencia de precios y como presión permanente.

El resultado: librerías que bajan márgenes, refuerzan promociones y buscan sostener ventas en un contexto donde el cliente mira, compara y decide con lógica global.

La vuelta al cole sigue siendo una temporada clave. Pero este año, más que nunca, se juega entre importaciones, plataformas digitales y comerciantes que intentan no quedar fuera de precio en un mercado que ya no tiene fronteras.

(InfoNegocios)