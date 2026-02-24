Tenía pedido de captura: Lo atraparon cuando se metió en una casa del centro

Momentos de mucha tensión vivió una vecina del centro capitalino este lunes por la tarde.

Cerca de las 15:30 horas, efectivos de la Unidad Policial Ciclística (UPCAR) de la Unidad Regional 1, fueron alertados por el ingreso de un intruso a una vivienda ubicada en la calle Carrizo.

Al llegar al lugar, la propietaria relató que un hombre había invadido su domicilio y se negaba a retirarse, entablando una fuerte discusión hasta que logró sacarlo a empujones.

Con las descripciones aportadas, los agentes del binomio Cóndor 6 iniciaron un rastrillaje por la zona, logrando divisar al sospechoso cuando bajaba por avenida Córdoba.

El sujeto, de 37 años, fue interceptado rápidamente en la esquina de Martín Fierro y Córdoba.

La sorpresa llegó al consultar sus antecedentes en el sistema CIAC, el hombre contaba con dos pedidos de paradero vigentes y prohibición para salir del país y de la provincia.

Tras la demora, el individuo, domiciliado en el barrio San Francisco de Álava, fue trasladado a la Seccional 1ra. en un móvil policial para quedar a disposición de la Justicia.

Destacaron que gracias al rápido aviso de la damnificada y la agilidad de los bicipolicías, se logró retirar de las calles a un sujeto que ya era buscado por las autoridades.