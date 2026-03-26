Vuelo de Adorni: Declaró el piloto, aportó pruebas y complicó la versión oficial

Agustín Issin Hansen se presentó como testigo en Comodoro Py, entregó documentación y aseguró que el viaje fue reservado y pagado por el periodista Marcelo Grandio.

En medio de la creciente polémica por el vuelo privado de regreso desde Punta del Este, el piloto Agustín Issin Hansen declaró este jueves durante casi cuatro horas en los tribunales de Comodoro Py y aportó documentación que podría complicar la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El testimonio al que accedió el diario La Nación no solo sumó elementos a la investigación judicial, sino que además contradijo la versión pública sostenida por el funcionario nacional sobre el financiamiento del viaje.

Un testimonio clave y con documentación

Issin, quien actuó como broker en la operación, aseguró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por el periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni.

“Me presenté con todo lo necesario para poder brindar mayor aclaración a los hechos”, señaló el piloto al salir de su declaración, que se extendió entre las 11 y las 15. Durante ese tiempo, respondió múltiples preguntas y entregó información, incluyendo registros e imágenes de su teléfono celular vinculadas a los vuelos.

Según explicó, el traslado del funcionario formó parte de un paquete de diez viajes que él mismo había adquirido a la empresa Alpha Centauri por un total de 42.250 dólares. Uno de esos tramos fue utilizado para el regreso desde Uruguay.

La factura bajo la lupa

Uno de los puntos centrales de la causa es la factura de 3000 dólares emitida por Issin a Grandio, fechada el 9 de marzo, es decir, tres semanas después del vuelo.

Sobre ese punto, el piloto brindó una explicación: aseguró que la demora se debió a que se encontraba de vacaciones y que realizó la facturación recién al regresar, el mismo día en que el caso se hizo público tras las revelaciones periodísticas.

Este dato es clave, ya que la fecha coincide con la difusión inicial del viaje en los medios, lo que generó sospechas sobre una posible regularización posterior de la operación.

Contradicciones con la versión oficial

El testimonio de Issin entra en tensión directa con lo declarado por Adorni, quien en reiteradas ocasiones afirmó que el viaje fue abonado con dinero propio.

“Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, sostuvo el jefe de Gabinete en conferencia de prensa. Sin embargo, ninguna de las facturas conocidas —ni la de ida ni la de vuelta— está a su nombre.

Consultado sobre la falta de comprobantes, respondió: “No tengo por qué explicar una transacción privada”.

A esto se suman las versiones cambiantes de Grandio, quien primero indicó que el viaje lo había pagado Adorni, luego que se dividieron los gastos y, finalmente, que el financiamiento habría sido con fondos estatales.

Allanamientos y avance de la causa

En paralelo al testimonio, la investigación judicial avanza con nuevas medidas. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron allanamientos en las oficinas de Alpha Centauri, ubicadas en el aeropuerto de San Fernando, donde secuestraron documentación clave.

La Justicia analiza si existió algún tipo de irregularidad en el financiamiento del vuelo, en particular si podría configurarse un delito vinculado a dádivas o a la violación de la Ley de Ética Pública.

Un caso que escala

El expediente, que comenzó como una controversia mediática, ya se transformó en una causa judicial con múltiples aristas: facturación cruzada, pagos en efectivo, versiones contradictorias y vínculos entre funcionarios y contratistas del Estado.

En ese contexto, la declaración de Issin aparece como un punto de inflexión. Su testimonio no solo aporta datos concretos, sino que también deja al descubierto inconsistencias que la Justicia deberá ahora esclarecer.

Mientras tanto, el caso sigue escalando y suma presión sobre el entorno del Gobierno, en un episodio que combina política, negocios y transparencia bajo la lupa judicial.

(Cadena3)