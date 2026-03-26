El gobernador Sadir encabezó un encuentro con legisladores y abordó proyectos claves

Durante la reunión se intercambiaron perspectivas y abordaron temas estratégicos para el desarrollo de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro con diputados y diputadas provinciales en la Legislatura, en el que se avanzó en una agenda de trabajo común orientada a fortalecer la gestión, intercambiar perspectivas y abordar temas estratégicos para el desarrollo de Jujuy.

Durante la reunión, de la que participaron diputados del bloque Jujuy Crece, mandatario destacó la importancia de estos espacios de diálogo para “contar lo que estamos hacielendo, lo que venimos trabajando, escuchar inquietudes e intercambiar opiniones”, en referencia al trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Entre los temas abordados, se analizó el proyecto de municipalización de Alto Comedero, sobre el cual se acordó continuar el tratamiento en próximas reuniones previstas para los primeros días de abril.

Asimismo, se discutió el proyecto de ley de coparticipación enviado el año pasado, subrayando la necesidad de alcanzar consensos amplios con intendentes y comisionados municipales. “Es una ley convenio, por lo que debemos estar de acuerdo todos los actores involucrados”, explicó el gobernador, remarcando la complejidad del proceso.

En cuanto a la agenda de gestión, Sadir adelantó que los ministros de las diferentes carteras participarán de futuros encuentros para detallar los planes de trabajo, especialmente en materia de obra pública, donde la provincia proyecta un desarrollo significativo.

Otro de los ejes centrales fue el avance del Corredor Bioceánico y el desarrollo del sector minero. En ese sentido, el gobernador anticipó la inminente presentación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión superior a los 1.200 millones de dólares, lo que generará empleo especialmente en zonas mineras.

Finalmente, se abordó la problemática habitacional, destacando el esfuerzo del Gobierno de Jujuy para sostener políticas de vivienda ante la ausencia de financiamiento nacional. También se abordaron aportes de legisladores del interior, vinculados a las necesidades específicas de sus regiones.

Fortalecimiento institucional

Por su parte, el vicegobernador Alberto Bernis destacó la importancia del encuentro como instancia de fortalecimiento institucional y político entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En ese sentido, remarcó la consolidación de un proyecto de gobierno común: “es la reafirmación de una pertenencia y de un proyecto que gobierna la provincia de Jujuy y que vamos a seguir adelante con mucha expectativa, esperanza y fuerza”.

Asimismo, puso en valor los ejes de gestión presentados, como el plan de vivienda, las inversiones mineras y las gestiones de financiamiento internacional para obras viales, destacando su impacto en la generación de empleo. “El trabajo es lo que da solución a la gente”, afirmó.

Por último, Bernis subrayó la necesidad de sostener el trabajo conjunto para acompañar y fortalecer la gestión provincial.