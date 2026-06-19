Villarruel desafió a Milei e irá al acto por el «Día de la Bandera en Rosario»

La vicepresidenta y titular del Senado confirmó que estará este sábado. Manuel Adorni también asistirá junto al Presidente, en medio del escándalo por su patrimonio y las acusaciones por enriquecimiento.

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que participará este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario, pese a no haber sido incluida entre los invitados oficiales del Poder Ejecutivo nacional.

La titular del Senado anunció su decisión a través de redes sociales. «El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná», publicó.

La presencia de Villarruel se da en medio de la tensión interna con el presidente Javier Milei, que ya la había dejado fuera de la convocatoria oficial al Te Deum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. Desde el entorno de la vicepresidenta sostienen que su decisión apunta a no ausentarse de los actos patrios.

Según trascendió, la invitación formal no llegó desde la Casa Rosada, que tiene a su cargo la convocatoria a las autoridades nacionales. En el entorno de Villarruel aseguraron que había sido invitada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, aunque desde la provincia desmintieron esa versión.

De todos modos, fuentes oficiales santafesinas indicaron que, si la vicepresidenta asiste, se le asignará un lugar acorde a su investidura. La ubicación definitiva dependerá de las áreas de protocolo de Presidencia, la provincia y el municipio.

El acto comenzará a las 10 en el Mástil Mayor del Monumento Histórico Nacional a la Bandera. En caso de lluvia, se realizará en la Galería de Honor de las Banderas de América, ubicada dentro del monumento.

Además de Milei, está prevista la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ocuparía una de las primeras filas. Será una aparición política relevante para el funcionario, en medio de los cuestionamientos por la causa judicial que investiga su crecimiento patrimonial.

También se espera la asistencia de buena parte del Gabinete nacional, según la directiva que circuló en la Casa Rosada.

En paralelo, el gobernador Pullaro busca mantener una postura institucional ante la visita presidencial. En la previa del acto, evitó confrontar públicamente con la Nación por las demoras en la restauración del Monumento a la Bandera, una obra que finalmente fue asumida por la provincia de Santa Fe con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos.

“Cuando los recursos públicos se administran con austeridad, cuando no se roba, la plata alcanza. En la provincia de Santa Fe demostramos que se puede gestionar de manera eficiente y cumplir con las obras que la gente espera”, afirmó Pullaro durante la inauguración de los trabajos.

La ceremonia se realizará en un contexto de alta expectativa política, marcado por la interna entre Milei y Villarruel, el respaldo presidencial a Adorni y los reclamos pendientes entre la Nación y Santa Fe.

(Cadena3)