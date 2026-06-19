La Fiscalía Ambiental promovió acciones preventivas por disposición ilegal de residuos en Palpalá

La Fiscalía en lo Ambiental No Penal, a cargo de Javier Sánchez Serantes, promovió seis acciones preventivas de daño contra personas que habrían depositado residuos sólidos urbanos en lugares no autorizados de la ciudad de Palpalá.

Las actuaciones fueron impulsadas a partir de registros obtenidos mediante las cámaras de monitoreo instaladas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, las cuales permitieron identificar los vehículos presuntamente utilizados para el transporte y depósito de los residuos en sectores no habilitados.

En ese marco, la Fiscalía solicitó a la jueza ambiental María Laura Flores el dictado de medidas cautelares consistentes en el embargo preventivo de los vehículos involucrados, con el objetivo de asegurar la eficacia de las acciones promovidas y prevenir la reiteración de conductas que puedan generar daños al ambiente.

Asimismo, se dio intervención a la Municipalidad de Palpalá para que determine el alcance de los daños ocasionados y evalúe las tareas necesarias para la limpieza, recuperación y remediación de los sectores afectados.

En caso de que los responsables no procedan voluntariamente a reparar el daño causado, el municipio podrá reclamar a los infractores los costos derivados de las tareas de saneamiento y recuperación ambiental que resulten necesarias.

Desde la Fiscalía Ambiental señalaron que estas acciones tienen como finalidad prevenir nuevos daños, promover la correcta disposición de los residuos sólidos urbanos en los sitios habilitados para tal fin y asegurar la responsabilidad de quienes incumplan la normativa vigente en materia ambiental.

El Ministerio Público de la Acusación reafirma de esta manera su compromiso con la protección del ambiente y la prevención de conductas que afecten la salud pública, la calidad de vida de la comunidad y el adecuado uso de los espacios comunes.