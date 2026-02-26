Vialidad Nacional intimó a demoler la Feria del Pan Casero en Yala y peligra fuente de trabajo de 100 familias jujeñas

La medida pone en riesgo directo la fuente de trabajo de más de 100 familias que encontraron en este espacio su principal sustento económico.

La comunidad de Yala manifestó su profunda preocupación tras tomar conocimiento de que Vialidad Nacional intimó a la Municipalidad a desalojar el predio donde, desde hace más de 15 años, se realiza de manera ininterrumpida la tradicional Feria del Pan Casero.

La feria, consolidada como uno de los eventos baluartes para el turismo provincial y motor de la economía informal de la región, se desarrolla todos los domingos en una amplia explanada ubicada junto al estacionamiento del camping El Refugio de la localidad de Yala. Allí, pequeños productores y emprendedores artesanales lograron construir, con esfuerzo sostenido, una alternativa genuina de ingresos.

Recientemente, el jefe comunal, Santiago Tizón, fue notificado formalmente mediante la nota NO-2019-56918867, que intima “al cese y demolición de construcciones no autorizadas, ejecutadas dentro de la zona de camino de la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1705”. El documento alude a un posible escenario de alto riesgo vial, afirmación que -según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Vial de la Policía de Jujuy- no cuenta con respaldo en los registros oficiales vinculados específicamente a ese sector.

En contrapartida, la Dirección Nacional de Vialidad se negó en reiteradas oportunidades a dar curso al pedido urgente de construir un sistema de semaforización en el acceso a la localidad de Los Nogales, incluso rechazando la posibilidad de que el municipio asuma la totalidad de los costos materiales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Vial de la provincia, durante 2025 se registraron ocho siniestros viales en el sector donde se solicitó intervención y que aún no obtuvo respuesta favorable.

Más de un centenar de familias, en su mayoría pequeños productores artesanales, reinventaron su realidad económica a través de esta feria, en línea con los procesos y políticas de Estado impulsados por las Oficinas de Empleo, mediante las unidades de gestión municipal que integran la Red de Servicios de Empleo coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia.

Además de su impacto laboral, la Feria del Pan Casero se consolidó como el segundo punto de preferencia del turismo regional en la zona de Los Valles, convocando cada fin de semana a más de 1.500 visitantes. Su eventual desalojo no solo afectaría el entramado productivo local, sino también el desarrollo turístico y social de toda la comunidad.